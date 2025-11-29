¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia la Liga de Naciones Femeninas rumbo al Mundial 2027?

¡La tricolor sigue liderando la tabla! La Selección Colombia ya disputó las tres primeras jornadas del nuevo formato de la Liga de Naciones Femeninas, competencia que otorga dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos repechajes.

Colombia sigue invicta en las Eliminatorias Femeninas. En su debut, la Tricolor venció 4-1 a Perú con doblete de Leicy Santos y anotaciones de Ivonne Chacón y Daniela Montoya. En el segundo compromiso, derrotó 2-1 a Ecuador, nuevamente con goles de Leicy Santos y Daniela Montoya.

En la tercera jornada, Colombia empató 1-1 ante Bolivia como visitante, siendo esté el primer tanto del seleccionado boliviano, Gabriela Rodríguez, fue quien selló el empate para el conjunto nacional.

Colombia empata en su visita a la altura de Bolivia: Resumen y goles por Liga de Naciones Femenina

Con estos resultados, la Selección Colombia llega a su jornada de descanso como líder de la tabla con 7 puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Femenina?

Colombia no disputará la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femeninas CONMEBOL el próximo 2 de diciembre. Al ser nueve las selecciones participantes en esta edición, cada una juega únicamente ocho partidos y tiene una jornada de descanso. Por esta razón, la Tricolor descansará en la cuarta fecha.

La Selección Femenina de Colombia se enfrentará con Venezuela en la quinta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL, el próximo viernes 10 de abril del 2026 en la ciudad de Cali, aún está por confirmarse el estadio y la hora del partido.

Tabla de posiciones Eliminatorias Femeninas al Mundial: Así quedó Colombia tras empatar con Bolivia

Este mismo día se jugarán los otros cuatro compromisos correspondientes a la jornada. Vale mencionar que Bolivia tendrá su turno de descanso en esta fecha del certamen.

Partidos de la fecha 5

Es preciso recordar que en este nuevo formato solo participan nueve selecciones, ya que Brasil, al ser el país anfitrión del Mundial Femenino 2027, no disputará este nuevo formato por decisión de la FIFA y CONMEBOL.

Viernes 10 de abril de 2026

Perú vs. Uruguay

Paraguay vs. Ecuador

Colombia vs. Venezuela

Chile vs. Argentina

Libre: Bolivia

Resultados de la tercera jornada de Eliminatorias Femeninas