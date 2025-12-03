Tabla de posiciones Eliminatoria Femenina al Mundial de Brasil: Así quedó Colombia tras la fecha 4

Se cumplió la fecha 4 de las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2027, denominado como Liga de Naciones Femenina. Vale la pena mencionar que los dos primeros de la tabla tendrán cupo directo a la Copa del Mundo, mientras que los dos siguientes irán al repechaje.

La Selección Colombia había comenzado la Eliminatoria con dos victorias, que lo tenían en el primer puesto de la clasificación. Incluso el empate ante Bolivia en La Paz lo había dejado en el escalón principal, pero al término de la fecha 4 bajó tres posiciones.

Fecha 4 de la Eliminatoria Femenina al Mundial de Brasil

La principal razón del descenso en la tabla de posiciones por parte de la Selección Colombia radica en que tuvo jornada de descanso en la correspondiente a la fecha 4. Esto abrió la posibilidad de que Venezuela, que venía en el segundo puesto, subiera a la primera posición tras golear a Perú. Argentina, que quedó en la segunda plaza, superó por 8-0 a Bolivia.

- Uruguay 0-0

- Chile 1-0 Paraguay

- Argentina 8-0 Bolivia

- Venezuela 6-0 Perú

Pos. País Partidos Puntos Diferencia 1. Venezuela 4 8 +7 2. Argentina 3 7 +10 3. Colombia 3 7 +4 4. Chile 4 7 +4 5. Ecuador 4 5 +3 6. Paraguay 4 3 -3 7. Perú 3 3 -7 8. Uruguay 3 2 -1 9. Bolivia 4 1 -17

¿Cómo se jugará la fecha 5 de las Eliminatorias Femeninas?

Las Eliminatorias Femeninas por Sudamérica regresarán en abril con las fechas 5 y 6, en las que Colombia se medirá a Venezuela en calidad de local, seguramente en Cali, y luego recibirá a Chile.

- Colombia vs. Venezuela

- Chile vs. Argentina

- Perú vs. Uruguay

- Paraguay vs. Ecuador