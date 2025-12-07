Tunja

Esta es la lista a la Cámara por Boyacá del partido Liberal

Dos mujeres y cuatro hombres del partido Liberal se disputan la curul, para llegar a la cámara de representantes.

La lista Liberal a la Cámara por Boyacá está integrada dos mujeres y cuatro hombres de distintas regiones del departamento con la cual se busca consolidar el liderazgo para llegar a la Cámara de Representantes.

La lista la encabezará el exalcalde de Cómbita, Leonardo Ávila con el número 101.

Le sigue con el 102, Nicolás Urbano, joven líder y emprendedor de occidente.

Daniela Chaparro quien fue candidata a la Asamblea en 2023 figura en la lista con el número 103.

Sigue con el número 104, la médica y exalcaldesa de Jenesano, Jacqueline Caro, reconocida por su trabajo social en la provincia de Márquez.

Otro exalcalde integra la lista del partido Liberal a la Cámara por Boyacá. Se trata del exmandatario de Chiscas, Camilo Andrés Caicedo, con el número 105 de la provincia de Gutierrez.

Y cierra el economista, empresario de Duitama y actual Representante, Héctor David Chaparro con el número 106.

