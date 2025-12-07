Noche de velitas: recomendaciones para evitar quemadura por pólvora

La primera fiesta de diciembre se vivirá en todo el país esta noche, por lo que las autoridades han hecho una serie de recomendaciones para evitar personas quemadas por pólvora o intoxicación por alcohol adulterado.

La Policía Metropolitana ha indicado que se han incautado cerca de 500 kilos de pólvora que iban a ser comercializados esta noche de velitas, por otra parte, también se han hecho incautación de alcohol adulterado.

¿Cuáles son las recomendaciones para el uso de la pólvora?

Entre las recomendaciones entregadas por las autoridades para evitar quemados por pólvora están las siguientes: ⁠

Evitar el uso de la pólvora, celebrar estas fiestas de manera segura en familia, no permita que niños, niñas y adolescentes tengan contacto o se acerquen a la pólvora, reporte de inmediato a las autoridades cualquier uso irregular, venta no autorizada o manipulación insegura, y recuerde que la pólvora puede causar quemaduras graves, lesiones irreversibles y emergencias.

¿Qué hacer cuando haya quemaduras por pólvora?