Incautan 200 kilos de pólvora en El Boliche, en Barranquilla avaluados en más de $9 millones

En el sector de El Boliche, en pleno centro de Barranquilla, fueron incautados 200 kilos de pólvora que iban a ser comercializados durante esta noche de velitas en la capital del Atlántico y en el resto del mes de diciembre.

Según la Policía, los 52.348 unidades incautados estaban almacenados en un establecimiento abierto al público sin tener la autorización pertinente. Además, estaban siendo comercializados en este mismo lugar.

“En el lugar fueron halladas Triqui traque (48.000 unidades), Chispitas mariposas (2.328 unidades), Cuatro golpes (640 unidades), Velas Cracking (180 unidades), Rosa Crackear (720 unidades), Zeus (200 unidades), Bomboneras (120 unidades), Mini ciciolo (100 unidades) y Sonajero (60 unidades), sumando un total de 52.348 unidades”, indicó la Policía.

Avaluados en millones

La Policía reveló que el material incautado asciende a más de $9 millones y fue dejado a disposición de la autoridad competente para su respectiva destrucción bajo los protocolos establecidos.