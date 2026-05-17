Marca Bolívar y departamentos del Caribe fortalecen unión de regional desde la feria AMA

La Gobernación de Bolívar hace presencia en la Feria AMA 2026 con Marca Bolívar, una apuesta del gobernador Yamil Arana por visibilizar el trabajo de los artesanos de su departamento. En esta edición, participan, además con los componentes de gastronomía y moda.

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“Desde la Gobernación de Bolívar somos fieles creyentes que estos espacios como la Feria AMA son el escenario propicio para que más personas por fuera del departamento puedan conocer todos esos procesos que hay dentro de cada uno de los departamentos. Encontrarnos aquí con diferentes experiencias, con diferentes gobernaciones, nos ayudan a fortalecer nuestros procesos y generar alianzas”, sostuvo Fara Alíes, gerente de Marca Bolívar.

AMA 2026, un espacio propiciado por la Gobernación del Atlántico, continúa consolidándose como el escenario donde la cultura viva del Caribe se transforma en oportunidades, desarrollo y orgullo regional.

La esencia de la región Caribe se vive en cada rincón de AMA (Arte Manual Ancestral) 2026. Municipios y departamentos llegaron a esta gran vitrina del lujo hecho a mano para mostrar sus tradiciones, su creatividad y el talento de sus comunidades. Un reflejo de unión que ha promovido el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.

“Toda la región Caribe ha llegado, especialmente queremos destacar la presencia de Bolívar, de La Guajira, de Valledupar, Córdoba y el Atlántico, que han organizado aquí una exposición de sus artesanías y la evolución de sus proyectos en este sector, que han mejorado con nuevos componentes, con nuevos materiales, cada vez más exigentes y están penetrando en un mercado interesante”, expresó el gobernador Verano.

El Atlántico, Bolívar, La Guajira, Córdoba y, por primera vez, la Alcaldía de Valledupar hacen parte de esta celebración cultural que une saberes ancestrales, diseño e identidad en el Centro de Eventos Puerta de Oro, de Barranquilla.

Tejidos, accesorios, piezas decorativas y expresiones auténticas representan la riqueza de territorios que hoy encuentran en AMA una plataforma para impulsar sus emprendimientos y preservar sus raíces.

En medio de esta integración de departamentos del Caribe, también se reafirmó este viernes 15 de mayo el respaldo de Findeter a la Feria AMA. El presidente de la entidad, Carlos Saad Llinás, conoció de cerca cada detalle de las más de 105 marcas participantes.

El estreno de Valledupar

En esta edición, la delegación de Valledupar hace su debut oficial, sumándose a esta experiencia que conecta al Caribe con escenarios nacionales e internacionales.

María Martha Lacouture, secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Valledupar, indicó: “Estamos muy contentos, porque en realidad lo que se está uniendo es el gran Caribe colombiano, que es a lo que hay que apostarle, que seamos uno solo, y con fuerza sacar adelante a todos estos emprendedores y artesanos. Tienen unas manos mágicas, son demasiado creativos. Y esto que está haciendo la Feria AMA, de unirnos, de verdad es una apuesta muy importante que todas las regiones deben aprovechar”.

Vivian Daza, emprendedora que representa a esa ciudad, precisó: “Estamos felices por la oportunidad que nos está dando la Feria AMA, que ha unido a todos los departamentos y ha incluido a Valledupar para mostrar nuestros productos, cada uno con su sello. En mi caso, vengo con mi última colección de mochilas hechas en hilo de seda”.

Córdoba y su participación especial

Entre los departamentos participantes se encuentra Córdoba, un invitado especial con el que Atlántico se solidarizó tras las emergencias ocasionadas por el frente frío de principio de año, fortaleciendo así los lazos de hermandad.

“Me parece super enriquecedora esta iniciativa de AMA de querer unir toda la belleza de artesanías a nivel región Caribe. Es chévere conocer la inspiración de cada departamento. Y Córdoba definitivamente es un sinfín de bellezas, tenemos un departamento riquísimo en artesanías y demasiadas técnicas”, manifestó María Fernanda Sacristán, funcionaria de la Gobernación de Córdoba.

La Guajira participa con piezas típicas

El escenario de La Guajira ha llamado la atención en la Feria AMA al asemejarse con un rancho típico de este territorio, que alberga coloridas mochilas, trajes e impresionantes sombreros.

Liliana Medina, diseñadora de modas que hace parte de la delegación de este departamento, expresó: “La unión es arte, cultura y tradición, y AMA une a la costa Caribe. Acá traemos las artesanías de La Guajira, que es la Casa del Artesano, donde vemos diferentes marcas. Tenemos el vestido típico wayuu y resaltamos el tejido de la palma mauka. Actualmente nos reinventamos con distintos materiales”.