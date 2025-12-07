Defensoría del Pueblo destaca compromisos alcanzados en Doha entre el Gobierno y el Clan del Golfo

Desde Doha, Qatar, el gobierno colombiano y el Ejército Gaitanista de Colombia, anunciaron nuevos avances en las negociaciones de paz.

La Defensoría del Pueblo se pronunció frente a los nuevos compromisos alcanzados en Qatar entre el Gobierno y el Clan del Golfo el 5 de diciembre 2025. Estos acuerdos se enmarcan en el espacio de conversación que ambas partes adelantan y representan un avance para las comunidades que reclaman garantías de paz y derechos.

La entidad destacó el refuerzo del acompañamiento internacional y la creación de un Mecanismo tripartito de seguimiento, monitoreo y verificación, así como compromisos clave del Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), entre ellos:

• No reclutar ni utilizar a niños, niñas y adolescentes.

• Eliminar las violencias físicas y sexuales contra menores.

• Atender fenómenos migratorios y proteger la naturaleza.

• Garantizar el respeto a la paz electoral.

• Acatar los principios del Derecho Internacional Humanitario.

Uno de los puntos centrales es el avance hacia el traslado gradual del grupo a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), sin embargo, la entidad señaló entre sus consideraciones es necesario que se precisen los objetivos de esta negociación, así como condiciones de funcionamiento y verificación de los acuerdos.

Prioridades para esta negociación

La entidad también llamó la atención sobre las siguientes situaciones:

Seguridad integral para las comunidades y medidas bajo el principio de distinción.

y medidas bajo el principio de distinción. Pedagogía pública sobre el proceso de paz en municipios priorizados.

Participación real de autoridades étnico-territoriales, especialmente en el Chocó.

Un mecanismo ágil para la identificación y salida de menores de edad del grupo armado.

Finalmente, la Defensoría pidió al Gobierno Nacional y al Congreso a crear un marco jurídico sólido que respalde este y otros procesos de paz, reiterando su disposición para acompañar el cumplimiento de los compromisos desde su autonomía.

El Gobierno colombiano y el Clan del Golfo, anunciaron nuevos avances en negociaciones de paz

Desde Doha, Qatar, el gobierno colombiano y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), acompañados por el Grupo de Países Mediadores, integrado por el Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, anunciaron nuevos avances en las negociaciones de paz.

Ampliación de zonas piloto

En esta segunda sesión de conversaciones, las partes acordaron ampliar las áreas de implementación de acciones piloto para fortalecer la etapa de consolidación de confianza. A los municipios ya definidos en septiembre de 2025 Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó), se suman ahora Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar).

El objetivo es extender los compromisos a nivel municipal y nacional, garantizando su implementación con pertinencia territorial y reforzando las condiciones necesarias para reducir la violencia.

Tres zonas de ubicación temporal para los combatientes

Uno de los anuncios más relevantes fue la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) y Tierralta (Córdoba). Allí se realizará, a partir del 1 de marzo de 2026, la ubicación gradual y progresiva de combatientes del Ejército Gaitanista de Colombia.

Para ello, el Gobierno expedirá los actos administrativos que formalizan estas ZUT, definirá los puntos rurales específicos para su instalación y recibirá del (a)EGC el listado inicial de integrantes que ingresarán a estas zonas, el cual será ampliado de forma progresiva.

Durante el desplazamiento hacia las ZUT se implementarán garantías de seguridad jurídica y humana, incluida la suspensión de órdenes de captura y de extradición, mientras se avanza en la etapa sociojurídica del proceso.

Las partes también acordaron realizar actividades pedagógicas internas en el (a)EGC para explicar los compromisos alcanzados y los pasos para su tránsito hacia el Estado social de derecho.

Hoja de ruta para 2025 y 2026

Antes del 3 de febrero de 2026, se deberán definir los protocolos operativos, que incluirán lineamientos sobre funcionamiento, seguridad, logística, manejo del material de guerra, comunicaciones, resolución de controversias y verificación.

El 18 de diciembre de 2025 se instalará el Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación, una pieza clave para dar garantías a todas las partes sobre el cumplimiento de los compromisos.

Además, se avanzará en la preparación logística de las ZUT y en acciones tempranas para la reparación de víctimas, a partir del ingreso de los combatientes a estos espacios.