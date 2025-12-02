Defensoría alerta riesgo extremo en la Sierra Nevada de Santa Marta por disputa entre grupos armados

Alerta temprana Defensoría del Pueblo para la Sierra Nevada de Santa Marta.

Colombia

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 020-25 para la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y su zona de influencia, advirtiendo un nivel de riesgo extremo para la población civil debido al avance, disputa y confrontación entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo).

La alerta cubre 21 municipios de los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, y reemplaza otras alertas previas emitidas para esta región estratégica.

Aunque el Sistema de Alertas Tempranas advierte un riesgo alto, la Defensoría elevó la gravedad a extremo por el aumento de violaciones a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Disputa por control territorial y expansión

Según el documento, el riesgo se configura por cinco dinámicas principales:

• Control de las ACSN, que ejercen dominio sobre corredores estratégicos.

• Pretensiones de consolidación del EGC, que busca expandirse y disputar espacios claves a las ACSN.

• Disputa abierta entre ambos grupos en áreas rurales y caminos de acceso a la Sierra.

• Dominios que generan tension es constantes y convivencia forzada.

• Tránsito y presencia de estructuras armadas que usan el territorio para operaciones y expansión.

La Defensoría advierte que estas dinámicas están generando homicidios individuales y colectivos, amenazas, secuestros, extorsiones, y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de ambos grupos.

Grupos expansión violenta

Las ACSN, catalogadas como Grupo Armado Organizado desde agosto de 2025, mantienen un fuerte arraigo territorial y estructuras sucesoras como Los Pachenca y Los Giraldo. Según la Defensoría, actúan con violencia diferenciada para mantener su hegemonía.

Por su parte, el Clan del Golfo busca consolidarse en zonas rurales y quebrar las redes ilegales de las ACSN. Su disputa por el control ha intensificado la confrontación y elevado la afectación a comunidades rurales.

Poblaciones en mayor riesgo

La alerta identifica afectaciones humanitarias en áreas urbanas y rurales. Entre los grupos más vulnerables se encuentran:

• Pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka.

• Población afrodescendiente.

• Campesinos y pescadores artesanales.

• Liderazgos sociales y comunales.

• Niños, niñas y adolescentes.

• Personas defensoras de derechos humanos.

• Población con orientación sexual e identidades de género.

• Pueblo Rrom.

Escenarios críticos si no hay acción estatal

En su alerta, la Defensoría advierte que, sin intervención del Estado, podrían generarse escenarios de violencia más graves, como:

• Erosión del control de un grupo por otro, incrementando homicidios y retaliaciones.

• Ofensivas armadas para consolidar territorios, aumentando la violencia letal.

• Expansión de la confrontación a nuevas zonas de la Sierra Nevada y sus alrededores.

• Coexistencias forzadas que deriven en prácticas de control social sobre la población civil.

La Defensoría instó a las autoridades civiles, militares y de policía a implementar medidas urgentes de protección, reforzar la presencia institucional y garantizar la prevención del reclutamiento forzado, las violencias basadas en género y las agresiones contra líderes sociales y comunidades étnicas.