Orden Público

Defensoría alerta riesgo extremo en la Sierra Nevada de Santa Marta por disputa entre grupos armados

Se eleva la alerta a riesgo extremo: cubre 21 municipios de los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena.

Alerta temprana Defensoría del Pueblo para la Sierra Nevada de Santa Marta.

Colombia

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 020-25 para la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y su zona de influencia, advirtiendo un nivel de riesgo extremo para la población civil debido al avance, disputa y confrontación entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo).

La alerta cubre 21 municipios de los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, y reemplaza otras alertas previas emitidas para esta región estratégica.

Aunque el Sistema de Alertas Tempranas advierte un riesgo alto, la Defensoría elevó la gravedad a extremo por el aumento de violaciones a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Disputa por control territorial y expansión

Según el documento, el riesgo se configura por cinco dinámicas principales:

• Control de las ACSN, que ejercen dominio sobre corredores estratégicos.

• Pretensiones de consolidación del EGC, que busca expandirse y disputar espacios claves a las ACSN.

• Disputa abierta entre ambos grupos en áreas rurales y caminos de acceso a la Sierra.

• Dominios que generan tension es constantes y convivencia forzada.

• Tránsito y presencia de estructuras armadas que usan el territorio para operaciones y expansión.

La Defensoría advierte que estas dinámicas están generando homicidios individuales y colectivos, amenazas, secuestros, extorsiones, y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de ambos grupos.

Grupos expansión violenta

Las ACSN, catalogadas como Grupo Armado Organizado desde agosto de 2025, mantienen un fuerte arraigo territorial y estructuras sucesoras como Los Pachenca y Los Giraldo. Según la Defensoría, actúan con violencia diferenciada para mantener su hegemonía.

Por su parte, el Clan del Golfo busca consolidarse en zonas rurales y quebrar las redes ilegales de las ACSN. Su disputa por el control ha intensificado la confrontación y elevado la afectación a comunidades rurales.

Poblaciones en mayor riesgo

La alerta identifica afectaciones humanitarias en áreas urbanas y rurales. Entre los grupos más vulnerables se encuentran:

• Pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka.

• Población afrodescendiente.

• Campesinos y pescadores artesanales.

• Liderazgos sociales y comunales.

• Niños, niñas y adolescentes.

• Personas defensoras de derechos humanos.

• Población con orientación sexual e identidades de género.

• Pueblo Rrom.

Escenarios críticos si no hay acción estatal

En su alerta, la Defensoría advierte que, sin intervención del Estado, podrían generarse escenarios de violencia más graves, como:

• Erosión del control de un grupo por otro, incrementando homicidios y retaliaciones.

• Ofensivas armadas para consolidar territorios, aumentando la violencia letal.

• Expansión de la confrontación a nuevas zonas de la Sierra Nevada y sus alrededores.

• Coexistencias forzadas que deriven en prácticas de control social sobre la población civil.

La Defensoría instó a las autoridades civiles, militares y de policía a implementar medidas urgentes de protección, reforzar la presencia institucional y garantizar la prevención del reclutamiento forzado, las violencias basadas en género y las agresiones contra líderes sociales y comunidades étnicas.

