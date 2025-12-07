Liga Colombiana

“América de Cali y los refuerzos para volver a ser campeón en 2026″: Latido Escarlata

El equipo vallecaucano quedó eliminado de la final de la Liga 2025-II y ya debe pensar en el próximo año.

Latido Escarlata / Caracol Radio

Juliana Sofía Ramírez Araque

En este capítulo de Latido Escarlata, un programa dedicado a los hinchas del América de Cali de Caracol Radio y AS Colombia, los aficionados hicieron un balance del equipo durante el año, especialmente este segundo semestre, algunos problemas administrativos y el malestar general en la parcialidad.

De igual manera, analizaron el desempeño del técnico David González, quien llegó al club tras su paso por Millonarios. Aunque tuvo un inicio complicado este campeonato, con el Escarlata ha mostrado una mejoría significativa, logrando clasificar a los cuadrangulares finales.

Vale recordar que América quedó eliminado de los cuadrangulares de la Liga Colombiana-II después de sumar apenas 5 puntos en el Grupo A. En las primeras cinco jornadas acumuló dos derrotas, dos empates y una victoria. Pese a que falta una fecha por disputarse, el Escarlata ya no tiene posibilidades de avanzar.

