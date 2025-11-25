¿América busca dos estrellas de la Liga Colombiana? David González da reveladora declaración

Luego de un inicio complicado en los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana, el América de Cali busca retomar el rumbo en su doble enfrentamiento con Independiente Medellín. El cuadro escarlata recibirá al Poderoso en el Pascual Guerrero y después lo visitará en el Atanasio Girardot.

En la previa del primer enfrentamiento, David González habló en El VBAR Caracol sobre la actualidad del cuadro escarlata. Por un lado, declaró que la obligación de la institución pasa por salir campeón a fin de año; por otro lado, reconoció estar mirando posibles refuerzos para la temporada 2026.

“América es un equipo que si llega a cuadrangulares tiene la obligación de ser campeón, independientemente de cómo haya sido su llegada a cuadrangulares o que nadie lo tuviera como favorito, sabiendo que en la fecha 11 era último”, empezó diciendo el director técnico.

Y complementó al respecto: “La responsabilidad estando en finales pasa por lo que significa el escudo y lo que hay detrás como historia. Es nuestra responsabilidad llevar al América a lo más alto”.

ASÍ ESTÁ EL AMÉRICA EN LA TABLA DE RECLASIFICACIÓN DEL 2025

¿América busca dos estrellas de la Liga Colombiana?

David González aclaró los rumores que apuntan las posibles llegadas de Harold Santiago Mosquera y Aldair Quintana. Lo anterior debido a que reconoció estar ya planificando las contrataciones para el próximo año.

“Hemos tenido reuniones con los directivos, hemos analizado un poco el panorama. Miramos situaciones de jugadores que terminan contrato y estamos planificando un gran 2026, esto sin quitarle el ojo a lo que es más importante: los cuadrangulares”, señaló el estratega.

Sobre Mosquera reveló: “A mí no me han confirmado nada (de su llegada), en este momento no tenemos ningún jugado confirmado, no lo hay”.

En cuanto a Quintana:“Lo conozco desde que era un niño, me gusta su trabajo, así como me gusta el de David Ospina, Mosquera Marmolejo, Camilo Vargas y tantos otros que hay. Lo del arquero es un tema que estamos analizando, porque tenemos tres porteros de muy buen nivel, dos de ellos extranjeros, y analizamos todas las situaciones que se puedan presentar en temas de continuidad y contrato”.

