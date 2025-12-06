¿Quién sale en ‘Estado de fuga 1986′, la serie de Netflix que revive la masacre de Pozzeto.Crédito: X @ElculturaPl

El pasado 4 de diciembre de 2025 se estrenó la serie ‘Estado de fuga 1986′ en Netflix, una producción que cuenta con el respaldo de la narrativa de Mario Mendoza, autor original de la obra ‘Satanás’.

Además de contar con el apoyo y asesoría del prolífico escritor bogotano, la adaptación tiene los trazos de la guionista Ana María Parra, quien colocó el lienzo para que un grupo de reconocidos actores le de la vida a esta impactante historia desarrollada en 8 episodios.

¿De qué trata ‘Estado de fuga 1986′?

La nueva serie de Netflix, al igual que la novela en la cual se inspira, retoma los infames hechos que rodearon el asesinato múltiple orquestado por el exmilitar Campo Elías Delgado, un veterano de la Guerra de Vietnam sumido en el caos de su mente.

La serie es fiel con los hechos reales en los que a más de 20 personas se les arrebató la vida mientras se encontraban departiendo en el lujoso restaurante Pozzeto, ubicado en la carrera séptima con calle 64. El mismo Mario Mendoza participa en la obra como un testigo vivo que alcanzó incluso a conocer al victimario, cuando compartieron clases en la universidad Javeriana.

¿Qué actores salen en ‘Estado de fuga 1986′?

La serie de Netflix cuenta con un elenco muy destacado, contando con el protagonismo del reconocido Andrés Parra, quien interpreta a Jeremías Salgado, nombre que se le da a Campo Elías en esta obra. Otro rol fundamental lo encarna el joven actor Camilo León como José Restrepo, un joven estudiante que termina involucrado con Salgado, a quien ve como un mentor.

Otra participación destacada es la de Carolina Gómez, quien actúa como Indira Quinchía, una investigadora que se esfuerza por desentrañar el terrible crimen representando en la serie. El inolvidable Jorge Enrique Abello es otro de los nombres a mencionar, pero no el único, porque quedan en el tintero Consuelo Luzardo (Carmenza, la mamá de Jeremías) y Ernesto Benjumea, entre otros.