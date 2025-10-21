Se entregarán Premios Macondos de Honor y a los Oficios del Cine

La gala de los XIII Premios Macondo 2025 que se celebrará el 2 de noviembre en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez de Medellín, abrirá sus puertas para acoger esta noche del cine colombiano, gracias a la Alcaldía de Medellín y su apuesta por convertir la ciudad en un epicentro cinematográfico. La ceremonia será conducida por Paola Turbay, Carolina Gómez y Christian Tappan, tres figuras con destacadas trayectorias en cine y televisión.

Además de las 22 categorías en competencia dedicadas a destacar el cine hecho en casa y a todos los talentos que lo hacen posible, también se entregarán reconocimientos especiales, el Premio Macondo de Honor será otorgado a la directora y guionista Gloria Triana, en homenaje a su invaluable trayectoria y contribución al cine y la cultura colombiana. El Premio Macondo a los Oficios del Cine reconocerá la labor del comunicador y gestor cultural Rito Alberto Torres, por su compromiso y aporte al fortalecimiento del cine colombiano.

Gloria Triana, nacida en Bogotá en 1940, estudió Sociología con énfasis en Antropología Social en la Universidad Nacional de Colombia. Su experiencia artística inició cuando en 1959 adaptó para el teatro, con su hermano Jorge Alí Triana, realizó documentales, corto y medio metrajes. En televisión, escribió y dirigió programas como “Ale-Kumá, Aluna”, con la que obtuvo el Premio Simón Bolívar al mejor programa cultural. Filmó un documental sobre los artistas que acompañaron a Gabriel García Márquez a Estocolmo para recibir el Premio Nobel de Literatura, entre muchos más logros.

Por su parte, Rito Alberto Torres recibirá el Premio Macondo a los Oficios del Cine. Tras obtener el título en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, complementó su formación con talleres de video documental, estética del cine, gestión cultural y preservación audiovisual, entre otros. Se desempeñó como subdirector técnico en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.

La entrega de estos galardones se podrá ver a través de la transmisión en vivo por los ocho canales regionales de Colombia y por TNT y HBO Max a escala internacional el 2 de noviembre del 2025.