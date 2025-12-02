FICCI abre convocatoria para la tercera edición del Ópera Prima LAB Films & Series

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI anuncia la apertura de la convocatoria para la tercera edición del Ópera Prima LAB Films & Series, un espacio de formación, mentoría y desarrollo para proyectos de ópera prima de largometraje y series en fase de desarrollo. El laboratorio culminará con actividades presenciales en el marco del FICCI 65, que se celebrará del 14 al 19 de abril de 2026.

“Desde el FICCI creemos en las nuevas voces como el futuro del cine y de la creación audiovisual. Con el Ópera Prima LAB fortalecemos proyectos que apenas comienzan su camino, ayudando a los directores y productores a construir bases sólidas para sus primeras obras. El respaldo del Fondo Netflix para la Equidad Creativa amplía nuestro alcance al universo de las series y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de la industria iberoamericana”, señaló Margarita Díaz, directora del Festival.

La tercera edición de Ópera Prima Lab contará con el apoyo del Fondo Netflix para la Equidad Creativa, dedicado a ayudar a crear nuevas vías para las comunidades subrepresentadas en la industria del entretenimiento. A través de este fondo, Netflix ofrece apoyo a organizaciones externas que estén comprometidas con la creación de un entorno más equitativo en la TV y el cine, y también a programas especiales de Netflix que permitan identificar, capacitar y dar posibles oportunidades de empleo a talentos prometedores de todo el mundo.

Este respaldo permitirá a Ópera Prima Lab: Films & Series expandirse al ámbito de las series y abrir la convocatoria para recibir proyectos en los formatos largometraje, documental, animación o híbrido, de todos los países iberoamericanos, sudamericanos y del Caribe, incluidas propuestas de países con idiomas diferentes al español y portugués.

En sus dos primeras ediciones, 16 proyectos iberoamericanos de largometraje recibieron acompañamiento de reconocidos cineastas y productores internacionales, con resultados notables: varios de ellos obtuvieron estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico - FDC y fueron seleccionados en laboratorios y mercados como el Queer Palm Lab de Cannes, MECAS en España, Tres Puertos en Costa Rica, Acampadoc en Panamá y FIDBA en Argentina.

El laboratorio busca fortalecer proyectos en desarrollo, brindando herramientas para afianzar su propuesta artística, narrativa y de producción. La metodología combina dos sesiones virtuales previas con seis días de actividades presenciales durante el Festival, en los que los equipos recibirán mentorías personalizadas, tutorías grupales, clases magistrales, sesiones de pitching y encuentros con agentes de la industria.

Un comité especializado seleccionará hasta un máximo de 12 proyectos, que deberán estar representados por director(a) y productor(a) en roles separados. Los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus obras ante representantes de empresas e instituciones internacionales que otorgarán premios y reconocimientos.

La convocatoria estará abierta desde el 26 de noviembre de 2025 hasta el 18 de enero de 2026, y los proyectos seleccionados se anunciarán el 2 de marzo de 2026. Las sesiones virtuales se desarrollarán entre marzo y abril, y las actividades presenciales se llevarán a cabo del 14 al 19 de abril de 2026 durante el FICCI 65.

Precio Laboratorio: gratuito. Todos los proyectos que resulten seleccionados serán becados por el Fondo Netflix para la Equidad Creativa - FICCI quienes cubrirán todos los costos derivados de la matrícula y el alojamiento durante los días presenciales en Cartagena.

Con esta nueva edición, el FICCI y Netflix ratifican su compromiso con el fortalecimiento del talento emergente, ofreciendo un entorno de creación y aprendizaje que impulsa las primeras obras de una nueva generación de cineastas y creadores audiovisuales iberoamericanos.