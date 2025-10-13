Caracol Radio y la pontificia universidad javeriana presentan: Rumbo a 2026: nuevo ciclo electoral
La democracia y el proceso electoral van mucho más allá de solo el día en que votamos... se definen por las alianzas que se forman, los candidatos que inician su camino para buscar ocupar posiciones de poder y la forma en que el país se informa y participa de todos los procesos políticos.
24:21
Elecciones regionales de Colombia, en Bogotá, el 29 de octubre de 2023. (Foto: Cristian Bayona/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images)