Partido Liberal negó aval a Carlos Felipe Quintero y selló alianza con la Casa Espinosa. Crédito: Getty Images/redes sociales

Las directivas del Partido Liberal negaron el aval al representante a la Cámara Carlos Felipe Quintero para lanzarse nuevamente al Congreso en 2026.

“César Gaviria y Simón Gaviria, los dueños del Partido Liberal, me cortan las alas. ¿Será por miedo? ¿Será por temor a decir la verdad? es claro que le entregaron el Partido Liberal a los clanes políticos”, señaló el representante del Cesar.

Durante tres años Quintero militó en el partido, por lo que rechazó el espaldarazo que le dieron las directivas.

“Mi voz de rechazo y decirle al pueblo del Cesar que seguiré luchando, que no apagará mi voz (…) a mí un aval no me identifica ni me define”, aseguró el representante.

Mientras tanto, el Partido Liberal dio a conocer que selló una alianza con la Casa Espinosa como parte de la renovación.

“Este acuerdo proyecta una renovación profunda dentro del liberalismo, articulando experiencia política, visión territorial, fuerza gremial y potencia cultural”, expresaron desde el partido.

Se conoció una fotografía que deja en evidencia que hubo una reunión clave entre el precandidato Héctor Olimpo Espinosa, el líder del Partido Liberal, Simón Gaviria, María Paz Gaviria que es candidata al Senado y la reconocida chef Leonor Espinosa, que es la cabeza de la lista a la Cámara de Representantes.