Estos son los primeros nombres de la lista del partido Liberal a la Cámara por Boyacá

En las últimas horas la colectividad reveló que además de Héctor David Chaparro, actual congresista de Boyacá se suman los nombres de Nicolás Urbano y Leonardo Ávila.

Quiénes son los primeros candidatos

Héctor David Chaparro:

Es Economista de la Universidad de los Andes, Especialista en Administración Financiera de la misma Universidad y Magister en Administración de Empresas de la Universidad Carleton de Canadá.

Fue gerente de la Lotería de Boyacá y a su vez Presidente de la Federación de Loterías de Colombia. Antes se desempeño como Director de Juventudes de Boyacá, Secretario de Cultura de Boyacá, Asesor de la Gobernación de Boyacá, Presidente de la Junta Directiva del Fondo Regional de Garantías, Presidente de la Junta Directiva del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y el Turismo de Boyacá.

En 2022 fue elegido Representante a la Cámara con 34.084 votos.

Nicolás Urbano:

Tiene 29 años, es oriundo del Occidente de Boyacá. Es ingeniero agroindustrial de la Universidad Nacional. Cuenta con maestrías en Desarrollo Rural y Liderazgo Adaptativo, y ha dedicado su vida a demostrar que la educación, el emprendimiento y el trabajo con propósito son base de progreso.

Urbano se ha destacado por su pasión por generar emprendimientos sostenibles a base de cacao, llevando estos productos a mercados internacionales y creando oportunidades que han impulsado el empleo y el desarrollo en las comunidades del Occidente de Boyacá. Su experiencia como asesor nacional en USAID, sumada a su trayectoria como líder estudiantil y activista social, son ejemplares en la región y serán garantía para trabajar desde el Congreso de la República.

Leonardo Ávila Romero:

Es médico veterinario y zootecnista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con especialización en Producción Animal y Magíster en Gestión Pública de la Universidad de los Andes.

En su primera aspiración al Congreso, Ávila Romero obtuvo alrededor de 12 mil votos, y hoy con mayor estructura y experiencia suma el apoyo del diputado liberal Dairo Herrera, quien obtuvo en las pasadas elecciones la mayor votación del partido con más de 16 mil votos.