Ranking de goleadores históricos en los Mundiales: ¿Algún colombiano en la lista?

Desde su creación en 1930, la Copa Mundial de la FIFA ha reunido a los mejores jugadores del mundo en una verdadera celebración del fútbol. A lo largo de los años, se han marcado 2.720 goles en 964 partidos disputados en las 22 ediciones del torneo realizadas hasta el momento.

Es preciso mencionar que el único jugador que ha logrado marcar en todos los mundiales que ha jugado es el alemán Miroslav Klose, tras anotar 16 goles en cuatro Copas del Mundo: 2002, 2006, 2010 y 2014.

Ranking de goleadores históricos en los mundiales

En la lista, Alemania y Brasil son los países que cuentan con la misma cantidad de goleadores en los principales lugares: siete cada uno. Argentina, por su parte, es la segunda selección sudamericana con más artilleros en las primer posiciones.

Pos. Jugador País Goles 1. Miroslav Klose Alemania 16 2. Ronaldo Brasil 15 3. Gerd Müller Alemania 14 4. Just Fontaine Francia 13 4. Lionel Messi Argentina 13 6. Kylian Mbappé Francia 12 6. Pelé Brasil 12 8. Sándor Kocsis Hungría 11 8. Jürgen Klinsmann Alemania 11 10. Helmut Rahn Alemania 10 10. Gary Lineker Inglaterra 10 10. Gabriel Batistuta Argentina 10 10. Teófilo Cubillas Perú 10 10. Thomas Müller Alemania 10 10. Grzegorz Lato Polonia 10

Otros jugadores que se encuentran en la lista

Eusébio / Portugal / 9 goles Ademir / Brasil / 9 goles Christian Vieri / Italia / 9 goles Vavá / Brasil / 9 goles David Villa / España / 9 goles Paolo Rossi / Italia / 9 goles Jairzinho / Brasil / 9 goles Roberto Baggio / Italia / 9 goles Karl-Heinz Rummenigge / Alemania / 9 goles​ Uwe Seeler / Alemania / 9 goles Guillermo Stábile / Argentina / 8 goles Leônidas / Brasil / 8 goles Óscar Míguez / Uruguay / 8 goles Harry Kane/ Inglaterra / 8 goles Neymar / Brasil / 8 goles Rivaldo / Brasil / 8 goles Rudi Völler / Alemania / 8 goles Diego Maradona / Argentina / 8 goles Cristiano Ronaldo / Portugal / 8 goles

¿Algún colombiano está cerca?

Lamentablemente, ningún jugador colombiano se encuentra en la lista de los máximos goleadores del Mundial. Pues el jugador que más anotaciones ha registrado en una Copas del Mundo es el cucuteño James Rodríguez, con 6 goles en Brasil 2014, seguido por Yerry Mina, con 3 en Rusia 2018. Ambos estarían en el torneo del próximo año.

Otros colombianos han marcado más de un gol en Mundiales

Bernardo Redín: 2 goles

Adolfo Valencia: 2 goles

Jackson Martínez: 2 goles

Juan Fernando Quintero: 2 goles

Juan Guillermo Cuadrado: 2 goles