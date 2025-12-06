Ranking de goleadores históricos en los Mundiales: ¿Algún colombiano en la lista?
El listado es liderado por el delantero alemán Miroslav Klose.
Desde su creación en 1930, la Copa Mundial de la FIFA ha reunido a los mejores jugadores del mundo en una verdadera celebración del fútbol. A lo largo de los años, se han marcado 2.720 goles en 964 partidos disputados en las 22 ediciones del torneo realizadas hasta el momento.
Es preciso mencionar que el único jugador que ha logrado marcar en todos los mundiales que ha jugado es el alemán Miroslav Klose, tras anotar 16 goles en cuatro Copas del Mundo: 2002, 2006, 2010 y 2014.
Ranking de goleadores históricos en los mundiales
En la lista, Alemania y Brasil son los países que cuentan con la misma cantidad de goleadores en los principales lugares: siete cada uno. Argentina, por su parte, es la segunda selección sudamericana con más artilleros en las primer posiciones.
|Pos.
|Jugador
|País
|Goles
|1.
|Miroslav Klose
|Alemania
|16
|2.
|Ronaldo
|Brasil
|15
|3.
|Gerd Müller
|Alemania
|14
|4.
|Just Fontaine
|Francia
|13
|4.
|Lionel Messi
|Argentina
|13
|6.
|Kylian Mbappé
|Francia
|12
|6.
|Pelé
|Brasil
|12
|8.
|Sándor Kocsis
|Hungría
|11
|8.
|Jürgen Klinsmann
|Alemania
|11
|10.
|Helmut Rahn
|Alemania
|10
|10.
|Gary Lineker
|Inglaterra
|10
|10.
|Gabriel Batistuta
|Argentina
|10
|10.
|Teófilo Cubillas
|Perú
|10
|10.
|Thomas Müller
|Alemania
|10
|10.
|Grzegorz Lato
|Polonia
|10
Otros jugadores que se encuentran en la lista
- Eusébio / Portugal / 9 goles
- Ademir / Brasil / 9 goles
- Christian Vieri / Italia / 9 goles
- Vavá / Brasil / 9 goles
- David Villa / España / 9 goles
- Paolo Rossi / Italia / 9 goles
- Jairzinho / Brasil / 9 goles
- Roberto Baggio / Italia / 9 goles
- Karl-Heinz Rummenigge / Alemania / 9 goles
- Uwe Seeler / Alemania / 9 goles
- Guillermo Stábile / Argentina / 8 goles
- Leônidas / Brasil / 8 goles
- Óscar Míguez / Uruguay / 8 goles
- Harry Kane/ Inglaterra / 8 goles
- Neymar / Brasil / 8 goles
- Rivaldo / Brasil / 8 goles
- Rudi Völler / Alemania / 8 goles
- Diego Maradona / Argentina / 8 goles
- Cristiano Ronaldo / Portugal / 8 goles
¿Algún colombiano está cerca?
Lamentablemente, ningún jugador colombiano se encuentra en la lista de los máximos goleadores del Mundial. Pues el jugador que más anotaciones ha registrado en una Copas del Mundo es el cucuteño James Rodríguez, con 6 goles en Brasil 2014, seguido por Yerry Mina, con 3 en Rusia 2018. Ambos estarían en el torneo del próximo año.
Otros colombianos han marcado más de un gol en Mundiales
- Bernardo Redín: 2 goles
- Adolfo Valencia: 2 goles
- Jackson Martínez: 2 goles
- Juan Fernando Quintero: 2 goles
- Juan Guillermo Cuadrado: 2 goles