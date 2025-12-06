Mundial de fútbol

Ranking de goleadores históricos en los Mundiales: ¿Algún colombiano en la lista?

El listado es liderado por el delantero alemán Miroslav Klose.

La Copa del Mundo / Getty Images

La Copa del Mundo / Getty Images / Hector Vivas - FIFA

Juliana Sofía Ramírez Araque

Desde su creación en 1930, la Copa Mundial de la FIFA ha reunido a los mejores jugadores del mundo en una verdadera celebración del fútbol. A lo largo de los años, se han marcado 2.720 goles en 964 partidos disputados en las 22 ediciones del torneo realizadas hasta el momento.

Es preciso mencionar que el único jugador que ha logrado marcar en todos los mundiales que ha jugado es el alemán Miroslav Klose, tras anotar 16 goles en cuatro Copas del Mundo: 2002, 2006, 2010 y 2014.

La Selección de Alemania se coronó campeona del Mundial 2014 de Brasil / Getty Images / Soccrates Images

Ranking de goleadores históricos en los mundiales

En la lista, Alemania y Brasil son los países que cuentan con la misma cantidad de goleadores en los principales lugares: siete cada uno. Argentina, por su parte, es la segunda selección sudamericana con más artilleros en las primer posiciones.

Pos.JugadorPaísGoles
1.Miroslav KloseAlemania16
2.RonaldoBrasil15
3.Gerd Müller Alemania14
4.Just Fontaine Francia13
4.Lionel MessiArgentina13
6.Kylian MbappéFrancia12
6.PeléBrasil 12
8.Sándor Kocsis Hungría11
8.Jürgen KlinsmannAlemania11
10.Helmut RahnAlemania10
10.Gary LinekerInglaterra10
10.Gabriel BatistutaArgentina10
10.Teófilo CubillasPerú 10
10.Thomas MüllerAlemania10
10.Grzegorz LatoPolonia10

Otros jugadores que se encuentran en la lista

  1. Eusébio / Portugal / 9 goles
  2. Ademir / Brasil / 9 goles
  3. Christian Vieri / Italia / 9 goles
  4. Vavá / Brasil / 9 goles
  5. David Villa / España / 9 goles
  6. Paolo Rossi / Italia / 9 goles
  7. Jairzinho / Brasil / 9 goles
  8. Roberto Baggio / Italia / 9 goles
  9. Karl-Heinz Rummenigge / Alemania / 9 goles​
  10. Uwe Seeler / Alemania / 9 goles
  11. Guillermo Stábile / Argentina / 8 goles
  12. Leônidas / Brasil / 8 goles
  13. Óscar Míguez / Uruguay / 8 goles
  14. Harry Kane/ Inglaterra / 8 goles
  15. Neymar / Brasil / 8 goles
  16. Rivaldo / Brasil / 8 goles
  17. Rudi Völler / Alemania / 8 goles
  18. Diego Maradona / Argentina / 8 goles
  19. Cristiano Ronaldo / Portugal / 8 goles

¿Algún colombiano está cerca?

Lamentablemente, ningún jugador colombiano se encuentra en la lista de los máximos goleadores del Mundial. Pues el jugador que más anotaciones ha registrado en una Copas del Mundo es el cucuteño James Rodríguez, con 6 goles en Brasil 2014, seguido por Yerry Mina, con 3 en Rusia 2018. Ambos estarían en el torneo del próximo año.

Otros colombianos han marcado más de un gol en Mundiales

  • Bernardo Redín: 2 goles
  • Adolfo Valencia: 2 goles
  • Jackson Martínez: 2 goles
  • Juan Fernando Quintero: 2 goles
  • Juan Guillermo Cuadrado: 2 goles

XI inicial de Colombia en el Mundial 2014 de Brasil / Getty Images / Tim Clayton

