Estos son los boyacenses que aspiran al Senado en 2026

Boyacá tendrá amplia representación en las listas al Senado, con aspirantes de Sogamoso, Socha, Tunja y otras regiones del departamento.

Boyacá

Se siguen conociendo los nombres de los políticos boyacenses que integran las listas de los partidos y que aspiran a recibir el favor popular para llegar al Senado de la República en las elecciones del 8 de marzo de 2026.

Por el Pacto Histórico con los números 6 y 7 aparecen los sogamoseños Walter Rodríguez y Aída Avella.

Por su parte John Amaya, hermano del Gobernador, Carlos Amaya, también de Socha, será el número 5 de la lista de la Alianza Verde en coalición con el partido En Marcha.

Por los lados del Centro Democrático con el número 17 figura la exalcaldesa de Socha, Zandra Bernal.

En el partido Conservador aparecen Miguel Ángel Barreto nacido en Sutatenza con el número 3, y la paipana, Soledad Tamayo con el 6.

El exviceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, también de Sogamoso tendrá el número 3 de la lista del Movimiento de Salvación.

El chiquinquireño César Augusto López quien fue concejal de Tunja y diputado a la Asamblea de Boyacá será el número 55 en la lista del Partido Liberal.

Finalmente, Nelson Alarcón nacido en Güicán y quien se desempeñó como presidente de Fecode hará parte de la coalición que lidera Fuerza Ciudadana.