En Montenegro, Quindío investigan asesinato con arma de fuego de una mujer de 30 años de edad

Como Daniela Álvarez Arboleda de 30 años de edad, fue identificada la mujer asesinada en el municipio de Montenegro. Foto: Adrian Trejos/ redes sociales

Armenia

Como Daniela Álvarez Arboleda de 30 años de edad, fue identificada la ciudadana que fue asesinada con arma de fuego en el municipio de Montenegro.

El hecho se presentó la noche del jueves 4 de diciembre de 2025, en la carrera 15 con calle 10 B del barrio Cacique del municipio de Montenegro, la víctima se encontraba departiendo con un hombre y son abordados por otro hombre, quien acciona el arma de fuego y huye del lugar.

Tras ocurrido el ataque, la ciudadana fue trasladada al hospital local donde llegó sin signos vitales, mientras que su acompañante quien también resultó lesionado tuvo que ser remitido a un centro hospitalario en la ciudad de Armenia donde recibe atención médica.

De inmediato unidades de la Policía Judicial con el apoyo de personal del Cuerpo Técnico de Investigación inician las labores pertinentes con el propósito de esclarecer los móviles del hecho y lograr la identificación, ubicación y judicialización del agresor.

El secretario de gobierno de Montenegro Mauricio Cárdenas en diálogo con Caracol Radio Armenia explicó “se vivió un lamentable hecho, un repudiable hecho por parte de la administración y por parte de toda la institucionalidad y la sociedad montenegrina, en la cual resultó una mujer de 30 años del municipio de Montenegro, residente en el barrio La Soledad, resultó asesinada, en hechos que son materia de investigación, de igual manera una persona que la acompañaba salió lesionado y fue conducido al hospital San Juan de Dios.

Son hechos que repudiamos, son hechos que no se pueden tolerar en el municipio de Montenegro y que como institución, como administración municipal estamos realizando todas las articulaciones pertinentes para dar con los responsables de este hecho. Son las instrucciones de nuestro señor alcalde, teniendo en cuenta que llevábamos más de 130 días sin sicariato.

Lastimosamente en el sector no hay unas cámaras de vigilancia de las que tiene la administración municipal, la más cercana está a cuatro cuadras y no nos da imágenes de los de los responsables, pero ya la investigación y la información va a generar buenos resultados.