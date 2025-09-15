En Armenia investigan la muerte violenta de una mujer hallada dentro de su vivienda

Armenia

En Armenia, la Policía adelanta las investigaciones para determinar móviles y autores de la muerte violenta de una mujer cuyo cuerpo con heridas fue hallado al interior de una vivienda

Como Gloria Inés Cortés Parra, de 52 años de edad, fue identificada la mujer que fue encontrada sin vida la noche del sábado 13 de septiembre en una residencia ubicada en la comuna 4 de la ciudad de Armenia.

Este hecho se presentó sobre las 9:30 horas del sábado 13 de septiembre en el barrio Villa del Café, donde la hermana de la víctima solicita acompañamiento de una patrulla de policía para verificar la vivienda, teniendo en cuenta que allí reside su hermana y no contestaba las llamadas; al ingresar al inmueble se encuentra el cuerpo sin vida y al parecer con signos de violencia en el rostro.

De acuerdo a información aportada por familiares de la víctima, pudieron establecer que la mujer convivía con el señor Ulises López Flórez, de quien se desconoce su paradero.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez indicó “en la manzana B, casa 6 del barrio Villa del Café se solicitó apoyo a nuestra Policía Nacional porque se encontraba desaparecida y no contestaba el teléfono la señora Gloria Inés Cortés Parra de 52 años de edad y con el apoyo de nuestra Policía Nacional ingresaron a la misma y encontraron sin signos de vida a la señora ya mencionada, conforme información de vecinos que dan cuenta de gritos y alguna situación en la casa, por lo cual al ingresar a la vivienda la señora al hacerle una revisión por policía judicial, una revisión visual por policía judicial, se le observan algunos signos de violencia.

Y agregó “por lo cual de inmediato asumen la investigación del presunto homicidio y se pone a disposición el informe con los hechos que rodean la investigación a cargo de un señor fiscal para que él ordene las labores pertinentes de policía judicial y después de detener el informe de medicina legal se tomarán las decisiones que en derecho correspondan respecto a si hubo homicidio, ¿de qué se trata el hecho? y los presuntos responsables.

El Cuerpo Técnico de Investigación junto a funcionarios de policía judicial, asumieron los actos urgentes y adelantan en este momento las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y dar con la captura del responsable