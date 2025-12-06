Así quedó la lista del partido Conservador a la Cámara por Boyacá

A pocas horas del cierre de inscripciones, los conservadores revelan candidatos que buscan una curul en el Congreso para el periodo 2026–2029.

Boyacá

A horas de que venza el plazo para que termine la inscripción de las listas a Senado y Cámara de los candidatos que aspiran llegar al Congreso de la República en 2026, el partido Conservador por fin reveló sus cartas.

Como era de esperarse la actual representante a la Cámara Ingrid Sogamoso liderará la lista, seguida de tres exalcaldes, un exdiputado y un cristiano.

Entre los aspirantes que aspiran a una curul en la Cámara para el periodo 2026 – 2029 aparecen el exalcalde de Duitama, David Ortega, la exalcaldesa de Tibasosa, Gloria Palacios y el exalcalde de Tuta, Wilder Iván Suesca Ochoa.

El exdiputado del Occidente de Boyacá, Darío Mahecha también se sumó a la lista de los azules en Boyacá y finalmente, Jhon Alberto Moreno Galindo, de la Misión Carismática.