Andrés Guerra acepta propuesta del Centro Democrático y encabezará lista a la Cámara por Antioquia

Tras renunciar a su aspiración presidencial, el senador Andrés Guerra aceptó la propuesta que le hizo el Centro Democrático para encabezar la lista del partido a la Cámara de Representantes por Antioquia.

El congresista hizo publica su decisión en un video que publicó en su cuenta de X y en el que indicó que espera el 8 de marzo de 2026, día de las elecciones legislativas, “entregarle a mi partido y a Álvaro Uribe Vélez El resultado esperado”.

“Acepto encabezar la lista a la Cámara de Representantes de mi partido Centro Democrático. En mi mejor momento político, personal y profesional, voy a dejarlo todo en la cancha de la democracia en mi mejor momento de energía. Aspiro el 8 de marzo entregarle a mi partido y a Álvaro Uribe Vélez el resultado esperado, espero que esta necesidad y este servicio los haya cumplido”.

Dijo además Andrés Guerra en este video que para él pasar del Senado a la Cámara de Representantes no significa “retroceder” en el ámbito político y aseguro que espera repetir o superar la votación que obtuvo cuando se lanzó por primera vez al Congreso en 2022.

“Recorrer el territorio por octava ocasión Tomando café, tinto, agua panela, comiendo fríjoles, arepita caliente, tostada, con quesito o cuajada, volver a la esencia, jamás, jamás será retroceder. Durante mi primer periodo como senador agradecido con m de 67 votos que me entregaron los antioqueños para ser senador”.

Recordemos que en la carta con la que el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, le propuso a Guerra encabezar esta lista a la Cámara por Antioquia afirmaban que el partido cuenta con el desafío electoral de consolidarse como “la fuerza política más importante de Antioquia obteniendo no menos de 7 curules en la Cámara de Representantes”, motivo por el que aseguran deben presentar a los antioqueños un liderazgo “capaz de inspirar, unir y jalonar una votación sólida”.