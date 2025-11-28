Centro Democrático pide al senador Andrés Guerra encabezar lista a la Cámara por Antioquia

Colombia

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, envió una carta al senador Andrés Guerra quien renunció a su aspiración presidencial, en la que le pide encabezar la lista a la Cámara de Representantes por Antioquia.

#RetoElecciones2026 El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, envió una carta al senador Andrés Guerra, quien renunció a su aspiración presidencial, en la que le pide encabezar la lista a la Cámara de Representantes por Antioquia.



“No existe una persona más idónea… pic.twitter.com/1Ll5hWKXxh — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 28, 2025

Según indica la misiva, a la fecha el partido cuenta con el desafío electoral de consolidarse como “la fuerza política más importante de Antioquia obteniendo no menos de 7 curules en la Cámara de Representantes”, motivo por el que aseguran deben presentar a los antioqueños un liderazgo “capaz de inspirar, unir y jalonar una votación sólida”.

“Por esa razón y reconociendo su autoridad moral, su arraigo regional, su voz firme y su carácter genuinamente, queremos solicitarle que acepte encabezar la lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Antioquia”, señala la carta”.

Asegura Vallejo en su petición a que Guerra que no existe una persona “más idónea” para asumir dicha responsabilidad y menciona que el actual senador y exprecandidato presidencial “representa los valores que dieron origen a nuestro proyecto político: la seguridad democrática, el orden constitucional, la defensa de la libertad y la capacidad de dar batallas difíciles con gallardía”.

Agregó el director del Centro Democrático que agradecen la disposición del senador Andrés Guerra para analizar la solicitud en los tiempos que indica el calendario electoral pues recordemos que el próximo 8 de diciembre vence el plazo de inscripción de candidaturas al Congreso.

Hay que señalar que el senador Andrés Guerra hacía parte de los 5 precandidatos presidenciales del Centro Democrático pero que el pasado 14 de noviembre renunció a su apsiración.