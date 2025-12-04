Jueves 4 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El 2 de noviembre de 2025, Germán Darío Duque Ruiz, de 17 años, sufrió un grave accidente con gasolina mientras se desempeñaba como colaborador en la atracción turística “Casa del Terror’’, ubicada de manera provisional en Calarcá, Quindío. El accidente le produjo quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% de su cuerpo.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

El incendio se habría provocado luego de que el menor resbalara en un charco de gasolina. Según reveló a W Radio, Diego Duque Quimbaya, hermano mayor de Germán, él fue contratado a través de un acuerdo verbal luego de haber sido elegido para personificar un papel.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Y agregó “En el sector no contaban con ambulancia ni bomberos cerca. Cuando él se quemó salió corriendo prendido, él se iba quitando la ropa y lo apagaron con un extintor”

El día del suceso, Hernando Lopera, papá de Juan Pablo Lopera, responsable de la organización de la atracción turística a través de su empresa HL Viajes y Excursiones, le habría entregado en el hospital a Diego $400.000 correspondientes a las horas de trabajo de su hermano.

Le puede interesar: Miércoles 3 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Y le manifestó “[Hernando] me dio a entender que hiciéramos las cosas como él me decía, que pasáramos a mi hermano como visitante, más no como si él estuviera trabajando con él para meter una póliza y no perjudicar al hijo que era quien estaba empezando con el proyecto”, aseguró.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El abogado de la víctima, Mauricio González Rodríguez, compartió un derecho de petición solicitando a la Alcaldía de Calarcá información sobre la existencia de autorizaciones y permisos a la compañía HL Viajes y Excursiones para realizar el montaje de la atracción, a lo que respondieron que “las pretensiones formuladas corresponden a la Secretaría de Gobierno”.

La W Radio se comunicó con Juan Pablo Lopera para conocer su versión de los hechos y respuesta, pero no hubo respuesta.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A cinco asciende el número de quemados con pólvora en el Quindío, todos los afectados son mayores de edad

Todos los casos fueron en la ciudad de Armenia y los afectados están entre las edades de 19 y 33 años.

La secretaria de salud del departamento, Luisa Fernanda Arcila afirmó que son cinco quemados con pólvora que se han concentrado todos en Armenia donde tres personas eran espectadoras y dos que manipulaban los elementos pirotécnicos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Resaltó que los casos se presentaron en el marco de la alborada, es decir, en la noche del 30 de noviembre y al amanecer del 1 de diciembre donde los afectados fueron atendidos en el Hospital San Juan de Dios, Clínica Central y Redsalud.

Los afectados con la pólvora fueron lesionados por artefactos pirotécnicos como bengala y volador.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) lanzó una campaña de sensibilización para invitar a la ciudadanía a celebrar las fiestas navideñas sin el uso de pólvora, con el fin de prevenir afectaciones y muertes en animales silvestres del departamento.

La estrategia busca fortalecer un mensaje de empatía y responsabilidad ambiental, resaltando que los estruendos, explosiones y compuestos químicos presentes en la pólvora causan altos niveles de estrés, desorientación y daños irreversibles en múltiples especies.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El director general (e) de la CRQ, Juan Esteban Cortés Orozco, recordó que, al igual que los animales de compañía sufren por el ruido de la pólvora, la fauna silvestre enfrenta consecuencias aún más graves, que en muchos casos derivan en la muerte. Además, enfatizó que cuando un ecosistema se desequilibra, tanto la fauna como la flora resultan impactadas.

En Armenia fueron vandalizadas varias figuras navideñas con el hurto del cableado lo que impacta en el alumbrado de la temporada decembrina

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No ha pasado ni una semana desde que se realizó el encendido navideño en la ciudad el pasado 1 de diciembre cuando ya se registran hechos vandálicos a las figuras que conforman el alumbrado.

Recordemos que la temática del alumbrado navideño de este año es representación de las figuras emblemáticas de diferentes países por eso en la plaza de Bolívar se encuentra la Torre Eiffel que lamentablemente quedó a oscuras producto del vandalismo y otros puntos hubo afectación como en el parque de Los Fundadores y en diferentes glorietas de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez lamentó la situación por la falta de cultura ciudadana que impacta negativamente en los adornos dispuestos para el disfrute de propios y visitantes.

Sostuvo que el daño no tiene un valor significativo para el que los genera, pero para la administración municipal y la empresa de energía el panorama es diferente porque deben reponer el cableado para lograr retornar a la iluminación de las zonas afectadas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fabio Alberto Salazar Rojas, Gerente de EDEQ por su parte indicó “El hurto de cables del alumbrado navideño no solo es un delito, también expone a quien lo comete a un alto riesgo de electrocución, quemaduras graves e incluso la muerte, pues estas instalaciones están diseñadas para operar con energía en niveles que, manipulados sin conocimiento técnico, pueden resultar letales.

Al cortar o intervenir los cables se pueden generar cortocircuitos, descargas en estructuras metálicas cercanas, daños en la red y posibles incendios, poniendo en peligro a las familias, especialmente niños que transitan o disfrutan de los espacios públicos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia fue capturado un joven quien es señalado de agredir con guadua y machete a un perro, será judicializado por la ley ángel

El caso se presentó en el barrio Las Colinas de la ciudad donde un hombre altamente exaltado al parecer bajo los efectos de sustancias que se inhalan protagonizó un aberrante hecho de maltrato animal.

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez quien manifestó que un joven de 20 años de edad agredió con un pedazo de guadua seca a un perrito y no bastándole con esto le generó una herida en el hocico con machete.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Asimismo, mencionó que el joven fue capturado gracias a la denuncia ciudadana y será procesado bajo la ley Ángel que refuerza la lucha contra el maltrato animal en el país. Enfatizó que el animalito recibió la atención correspondiente gracias al grupo de veterinarios de la administración municipal y se recupera de las heridas provocadas.

Llamó la atención de la comunidad a la tolerancia para evitar estos hechos tan lamentables y desde el grupo de reacción establecerán las intervenciones con el objetivo de garantizar el bienestar animal en la ciudad.

Vale anotar que son seis las personas capturadas por maltrato animal en lo corrido del año en el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gerente de la Contraloría General de la República gerencia Quindío Héctor Alberto Marín anunció el respaldo a la solicitud de desacato de la acción popular que presentará la gobernación del Quindío porque las EPS no se comprometen a pagar las deudas con clínica y hospitales

El gerente de la contraloría además indicó que desde el comité de moralización realizará un informe denuncia dirigido a Gina Tambini Gómez, la representante para Colombia de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para que tome cartas en el asunto.

Y agregó “desde hoy mismo empezamos las acciones judiciales y los informes a nivel internacional, informes, denuncias para que se le pueda pagar a la red prestadora de salud en el departamento del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fue restablecido el servicio de agua en el municipio de La Tebaida luego de un daño en la tubería

Y es que un daño en la tubería ubicada a 2 metros de profundidad estaba generando afectación en el servicio de agua.

El gerente de Empresas Públicas del Quindío, José Alejandro Guevara informó que el daño fue reparado después de un arduo trabajo de los operarios para darle continuidad al suministro de agua en el menor tiempo.

Destacó que en este momento fue restablecido el servicio, aunque en algunos sectores con bajas presiones y aspiran a retornar a la normalidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Inspección de Policía y Control Urbano del Departamento Administrativo de Planeación Municipal suspendió una obra de construcción que se adelantaba sin los permisos correspondientes en la calle 2 norte, número 12-32 en Armenia, donde funciona Cedicaf.

La intervención consistía en la instalación de una estructura metálica para la adecuación de un ascensor en espacio público, por fuera del paramento del inmueble. Esta acción hace parte de las labores de control urbanístico que realiza constantemente la administración para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger el espacio público de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Universidad del Quindío hizo entrega oficial de la red hidrometeorológica del departamento, una plataforma de servicios climáticos compuesta por 15 estaciones ubicadas en igual cantidad de puntos del territorio. El moderno sistema hace parte del proyecto Cambio Climático, financiado con recursos del Sistema General de Regalías

Faber Danilo Giraldo Velázquez, vicerrector de Investigaciones de la universidad de los quindianos indicó “Esta plataforma es una herramienta informática que va a estar monitoreando permanentemente datos climáticos de 15 puntos del Quindío, lo que va a permitir que el departamento pueda empezar a tomar decisiones basadas en información”,

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El directivo destacó que el papel del alma máter es clave porque desde la institución se apoya en el sostenimiento de la plataforma, y adelantó que se espera que, a partir del 2026, los datos que se generen en la red se integren en el boletín agroclimático mensual que se genera como parte de la mesa técnica.

Por su parte, el secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) del Quindío, Jhon Mario Liévano Fernández, destacó que la administración departamental le ha apostado fuertemente a estas iniciativas basadas en datos, proyectando al Quindío como una región de ciudades y territorios inteligentes, y recalcó que la mesa técnica es una viva muestra de cómo se articula la cuádruple hélice en el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia invita a toda la ciudadanía a celebrar este 7 y 8 de diciembre, durante la tradicional Noche de los Faroles, de manera responsable y comprometida con el medio ambiente.

La entidad destaca la importancia de mantener viva esta tradición que ilumina los hogares y calles de la ciudad, pero recalca que es esencial hacerlo evitando prácticas que generen contaminación o afecten los espacios públicos.

Por eso, recomienda utilizar faroles elaborados con materiales reciclables o reutilizables y evitar elementos que produzcan humo, residuos plásticos de un solo uso o llamas que puedan representar riesgo de incendio.

EPA también recuerda a la comunidad la importancia de realizar una adecuada disposición de los residuos, mantener limpios los entornos donde se lleva a cabo la celebración y supervisar constantemente los faroles para prevenir emergencias y proteger las zonas verdes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El centro comercial Plaza Flora de Armenia inauguró el proyecto de urbanismo en la fachada del centro comercial frente a Homecenter en la avenida Centenario.

Un espacio que busca impactar en la movilidad y seguridad de la zona donde antes se parqueaban 200 motocicletas, hoy es un lugar de esparcimiento, con ciclo ruta, zonas verdes, y punto de encuentro.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con la estrategia acceso a mercados de la Cámara de comercio una delegación de 20 empresarios quindianos del sector cacao participó en la feria Chocó Show 2025, realizada en Corferias, Bogotá, con el objetivo de explorar nuevas tendencias, acceder a oportunidades comerciales y fortalecer alianzas dentro y fuera del territorio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya anunció que desde hoy 4 de diciembre comenzará el sexto y último ciclo del año de entrega de transferencias monetarias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

La entrega de los recursos iniciará el 4 de diciembre para los participantes bancarizados. Para quienes reciben el incentivo por giro, la jornada irá del 10 al 21 de diciembre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Asociaciones de personas con discapacidad en el Quindío exigen mayor inclusión y acompañamiento institucional

En el marco del día internacional de las personas con discapacidad, la presidenta de la asociación de personas con discapacidad visual en el departamento Luz Nelly Merchán dijo que aún son varios los desafíos que enfrentan para tener una verdadera inclusión y accesibilidad en los diferentes ámbitos de la sociedad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dijo que es fundamental fortalecer la promoción de los derechos impulsando acciones orientadas a la inclusión educativa, laboral y comunitaria trabajando para eliminar las barreras.

Realizó un llamado a las entidades públicas, privadas y a la comunidad en general para fortalecer los diferentes procesos de inclusión para alcanzar la igualdad tan esperada para las personas con discapacidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El SENA Regional Quindío, en articulación con la Alcaldía de Salento, el INVÍAS y la Policía de Carabineros, certificó a un grupo de 45 personas del sector minero, de los cuales, 34 son mineros de subsistencia de Salento, quienes culminaron su formación complementaria en Seguridad Laboral y ambiental en prospección y exploración minera y en Implementación de la legislación minero ambiental.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el marco de la celebración de la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia, rindieron un homenaje muy especial a sus protagonistas: los egresados de la primera promoción del programa de Derecho.

A cada uno de ellos les otorgaron una medalla de reconocimiento y un diploma de Graduado de Honor, símbolos del impacto que han dejado en la institución y en la región.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, gran actuación de la quindiana Liga Raga al ganar el primer puesto en el IRONMAN la competencia de triatlón que incluye natación, ciclismo y carrera a pie. realizado en la ciudad de Cartagena donde participaron 2500 atletas de varios países de mundo

La triatleta quindiana con este triunfo representará a Colombia en el Mundial que se cumplirá en Francia en 2026.