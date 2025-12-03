Miércoles 3 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El hermoso árbol de navidad en el mall de comidas del centro comercial Portal del Quindío. Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un juzgado en Armenia admitió acción de tutela que fue interpuesta en contra de la modificación del pico y placa en toda la ciudad

Recordemos que la tutela fue interpuesta con el objetivo de revocar el decreto N°640 del 26 de noviembre de 2025 que reglamenta el nuevo pico y placa en la ciudad y que empezó a regir con sanciones desde ayer lunes 1 de diciembre.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

El Juzgado Cuarto civil municipal de Armenia admitió la tutela y vinculó al proceso a la Universidad del Quindío y a Empresas Públicas de Armenia entendiendo que la primera estableció un estudio de movilidad y la segunda lleva a cabo también obras en diferentes puntos de la ciudad.

Luis Monedero quien interpuso la tutela celebró que se diera avance en el proceso para salvaguardar los derechos de los ciudadanos que se ven afectados con la restricción al no poderse movilizar libremente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Al respecto el alcalde de la capital quindiana, James Padilla dijo que cuentan con los soportes técnicos correspondientes que permitieron dar viabilidad al decreto de modificación del pico y placa.

Le puede interesar: Martes 2 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Resaltó que están actuando conforme a la ley puesto que existe una justificación clara ante los más de 50 frentes de obra y que se ampliarán a 100 a mediados de enero por eso es clave este tipo de medidas para mejorar la movilidad en toda la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la secretaria de tránsito de Armenia reportaron que en el primer día de aplicación del decreto solo impusieron dos comparendos a conductores que infringieron la norma, Daniel Jaime Castaño director de Setta fue claro en manifestar que el decreto no está hecho para perseguir conductores sino para mejorar la movilidad en la ciudad en medio de las obras.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío superarán las 100 cámaras de seguridad instaladas de última tecnología para contrarrestar los diferentes delitos

Ya han sido instaladas 86 cámaras y proyectan desde la gobernación departamental que sean 120 en una semana. El secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez resaltó las bondades de las cámaras de seguridad que son fundamentales en la prevención y reacción de cualquier hecho delincuencial.

Explicó que tendrán este tipo de dispositivos en el corregimiento de Barcelona del municipio de Calarcá lo que es clave ya que allí no funcionaba ninguna. Dijo que en Montenegro son 17 cámaras, Quimbaya y Circasia 12, Tebaida 14 y están actualmente en el proceso de instalación de cámaras con inteligencia artificial en las 10 comunas de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Destacó que cuentan con un cuarto espejo en las instalaciones de la gobernación departamental para llevar a cabo el monitoreo en tiempo real y permanente por parte de los gestores de convivencia.

Aseguró que este tipo de cámaras de seguridad tiene un alcance de grabación de tres meses y permite identificar una placa de un vehículo hasta a tres cuadras.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia con un grupo especial de Policía y alcaldía intensificarán los operativos de control para regular la venta de pólvora en los establecimientos autorizados

Cada uno de los municipios ha tomado medidas frente al uso de la pólvora, sin embargo, los controles más estrictos se llevarán a cabo en Armenia por ser la capital del departamento y porque se concentran los cuatro quemados con pólvora en el inicio de la temporada decembrina.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento envío un llamado a la responsabilidad de los adultos para evitar las afectaciones con los menores de edad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Reconoció que desde la alcaldía de la ciudad se establecieron puntos autorizados para la comercialización como productos luminosos y de bajo riesgo (volcanes, chispitas, bengalas y similares).

Ahora bien, fue claro que con un grupo especial de Policía y de la administración municipal realizarán controles con el objetivo de verificar el cumplimiento a cabalidad de los requisitos que permiten el funcionamiento para la comercialización respectiva. Enfatizó que el trabajo también va enfocado a evitar

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La representante a la cámara del Quindío Piedad Correal confirmo que recibió respuesta positiva del Ministerio de Defensa Nacional sobre la solicitud de más pie de fuerza para el departamento de acuerdo con la tabla organizacional de la policía, logrando a la fecha 164 uniformados nuevos que han llegado a la unidad y 30 patrulleros adicionales una vez termine el proceso de formación de este último trimestre del año en curso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de Montenegro fueron capturadas dos personas que forzaban un cajero automático y en su poder tenían 24 tarjetas de crédito y débito falsas

El caso se registró en zona céntrica del municipio donde dos hombres fueron capturados cuando forzaban los sistemas de seguridad de un cajero electrónico.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno de la localidad, Mauricio Cárdenas quien informó que el hecho fue alertado por la misma comunidad que evidenció a las personas manipulando el cajero por varias horas lo que aumentó las sospechas.

Señaló que una vez la patrulla llegó al sector lograron la verificación pertinente de los dos hombres encontrando las 24 tarjetas de crédito y débito falsas de varias entidades bancarias

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Gobernador del Quindío anuncia incidente de desacato por crisis hospitalaria, esto durante la nueva sesión del Comité de Moralización en el auditorio de la fiscalía general de la Nación del Quindío, enmarcada dentro de la Acción Popular, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Quindío decretó una medida cautelar para garantizar el flujo oportuno y completo de los giros a las IPS del departamento.

Dicha orden judicial, que debía cumplirse a más tardar el pasado 30 de noviembre por parte del ministerio de Hacienda, el ministerio de Salud, la Supersalud, el ADRES y las EPS intervenidas, no ha sido acatada, situación que mantiene al sistema de salud del Quindío en alerta roja hospitalaria.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante este panorama, y por instrucción directa del gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, se confirmó que se iniciará un incidente de desacato contra los responsables por el incumplimiento de la medida cautelar, lo que podría acarrear sanciones, con el fin de garantizar el pago de la cartera y proteger los derechos fundamentales de la población.

La secretaria de Representación Judicial y Defensa del Departamento, Isabel Cristina Lezama Velásquez, explicó el grave impacto de este incumplimiento: “La población quindiana se ha visto impedida de acceder a los servicios de salud por la cartera morosa que las entidades demandadas mantienen con las IPS. Hoy dejamos constancia de que la deuda supera el billón de pesos y que esta situación ha obligado a cientos de usuarios a acudir a acciones de tutela para reclamar sus derechos fundamentales”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia directivos de hospitales advierten que las EPS no tienen voluntad de ponerse al día con las deudas lo que impacta en la sostenibilidad financiera

El gerente de Red Salud Armenia, José Antonio Correa evidenció la complejidad del panorama actual porque no cambia lo que incluso genera que aumenten las deudas.

Advirtió que no hay una voluntad por parte de las EPS de ponerse al día con los pagos que permitan solventar las dificultades financieras por las que atraviesa la red hospitalaria.

Destacó que las EPS siempre encuentran una maniobra para no pagar lo que agrava la situación ya que se pierden muchos de los recursos que son clave para el sostenimiento de las instituciones prestadoras de salud.

Recordó que la deuda con Red Salud supera los 14 mil millones de pesos y en todo el departamento es de 600 mil millones de pesos a toda la red hospitalaria. A pesar de la crisis, aclaró que no han cerrado los servicios a los usuarios puesto que incluso atienden a los docentes sin contar con el contrato del Fomag.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos perros que estaban siendo víctimas de maltrato fueron puestos a disposición de la Inspección Sexta de Policía de Armenia, donde el inspector, tras revisar el caso, impuso una multa de 6 millones de pesos al responsable y ordenó la no devolución de los animales al tenedor involucrado.

El secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, confirmó la sanción y destacó la importancia de este fallo para la protección de los animales en la ciudad: “Esta medida sienta un precedente y es un mensaje claro para todos los tenedores que están maltratando a los perritos. En Armenia no vamos a permitir ninguna forma de violencia contra los animales”, afirmó.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante el conversatorio sobre los mitos y realidades sobre el fenómeno de habitantes en situación de calle en Armenia, las autoridades dieron a conocer que actualmente tienen caracterizados 1430 personas que están en esta condición en la ciudad, de los cuales 132 han retornado a su vida social y laboral gracias al trabajo de la secretaria de desarrollo social

Jorge Andrés Márquez, enlace municipal Programa Habitante de Calle dijo que entre los mitos que hay con este tema es que están llegando camiones de otros departamentos con estas personas, tema que no se ha comprobado, además que todas las personas en calle son consumidoras de estupefacientes y está demostrado que no, y además que frente a los adultos mayores se presenta un fenómeno de abandono familiar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ya son dos días de toma pacífica a la sede de la Agencia Nacional de Tierras, ANT ubicada en el tercer piso del centro comercial IBG en Armenia.

Voceros de los manifestantes denuncian que los empleados de la entidad no quieren atenderlos, pero además se quejan porque algunos de ellos están al interior de la sede de la ANT y no hay al parecer atención, mientras los que están a las afueras siguen en la protesta y aseguran que los funcionarios presuntamente se están trasladando del lugar, reclaman tierras para familias campesinas, asociaciones campesinas y víctimas del conflicto armado

Por esta protesta desde la agencia nacional de tierras anunciaron que la atención al público en la sede en Armenia ha sido suspendida temporalmente debido a esta protesta.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias políticas, quedo conforma la terna de candidatos a la cámara de representantes del partido liberal del Quindío en cabeza de Sandra Aristizábal, Luisa León y el exalcalde de Montenegro Daniel Restrepo que le ganó el pulso al joven Andrés Guzmán

Daniel Restrepo en diálogo con Caracol Radio confirmó que recibió el aval del partido liberal y este viernes inscribirá su candidatura en la sede la registraduría

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por su parte el ahora exprecandidato liberal Andrés Guzmán envió un mensaje a través de su cuenta de tik tok donde indica “los billetes no piensan” luego de conocerse los avales de este partido a la cámara

En el Quindío, ya son cuatro los movimientos, partidos o alianzas multipartidistas que confirman las listas de candidatos a la cámara de representantes, ellos son pacto histórico, cambio radical, Centro Democrático en alianza con el partido conservador y ahora el partido liberal

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la Gerencia Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil invita a todos los partidos, movimientos políticos y coaliciones para que no dejen para última hora la inscripción de sus listas.

el delegado en lo Electoral de la registraduría nacional del estado civil Jaime Hernando Suárez, hace un llamado a los partidos y agrupaciones políticas para que no posterguen la inscripción de candidaturas al Congreso de la República cuyo plazo vence El próximo 8 de diciembre

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

60 mil millones de pesos es la cartera de la secretaría de tránsito de Armenia, desde la entidad advierten que muchos de los infractores no tienen productos financieros para embargar

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia. informó a la comunidad, durante una audiencia pública, que realizará un ajuste en uno de los componentes de la tarifa de los servicios de acueducto y alcantarillado, conocido como Costo Medio de Inversión (CMI). Esta actualización se efectúa en cumplimiento de la regulación nacional establecida por la Resolución CRA 943 de 2021.

El CMI corresponde a los recursos destinados a las obras y mejoras necesarias para mantener en buen estado la infraestructura que permite llevar agua potable a los hogares y garantizar un adecuado manejo del alcantarillado. El ajuste se origina en la actualización del Plan de Obras e Inversión Regulado (POIR), aprobado por la Entidad Tarifaria Local.

Las nuevas tarifas empezarán a aplicarse para los consumos del mes de diciembre de 2025, que serán reflejados en la factura de enero de 2026. EPA también recuerda que se mantienen los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, así como los aportes solidarios que realizan los usuarios de estratos 5 y 6, los cuales ayudan a que los hogares de menores ingresos paguen una tarifa más baja.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Buenas noticias, 26 personas privadas de la libertad del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad Peñas Blancas en Calarcá recibieron su certificación en competencias tecnológicas gracias a la secretaria TIC de la gobernación del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia ya inició con el traslado para sus nuevas oficinas que estarán ubicada en el segundo piso de la Plaza Minorista, una iniciativa necesaria que busca el bienestar y comodidad de todos los armenios.

“Esta semana empezamos con el traslado del archivo de nuestra secretaría a las nuevas instalaciones, posteriormente vamos a seguir con el área administrativa, luego la oficina de los agentes de tránsito y por último tendremos todas las ventanillas de atención al usuario las cuales requieren de una habilitación por parte del RUNT”, comentó Daniel Jaime Castaño Calderón, jefe de la cartera de Tránsito.

Es necesario recordar a los armenios que, por ahora, la atención para todos los trámites que ofrece la Secretaría, sigue siendo en el edificio de la Estación donde funciona actualmente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un proyecto de grado del programa de Biología de la Universidad del Quindío demuestra que la clave para controlar la broca del café (no está solo en los laboratorios, sino también en el conocimiento ancestral de los caficultores.

El trabajo fue desarrollado por las estudiantes del pregrado de Biología, María del Mar Restrepo Hernández y Martha Liliana Ortega Moreno, bajo la dirección de la docente Mónica Patricia Valencia Rojas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante acto presidido por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, la secretaria de Familia del Gobierno del Quindío, Aleyda Marín Betancourt entregaron por primera vez en la historia de la administración seccional, en torno a este tipo de apoyos, sillas eléctricas a personas con diversas discapacidades y pertenecientes a sectores vulnerables de la población.

Las entregas de estos elementos se hacen a través del banco de ayudas técnicas de la Secretaría, y dentro de los beneficiarios se cuentan entre otros con: vendedores ambulantes, loteros, adultos mayores e indígenas.