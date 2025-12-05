Sanciones en cuadrangulares a Matheus Uribe, Harlen Castillo y Aguerre tras clásico paisa

El clásico antioqueño terminó con victoria para Nacional 2-1 sobre Medellín por la fecha 5 de cuadrangulares, así como acabó con altercados por parte de jugadores de los dos equipos. Todo inició con el arquero Washington Aguerre y un reclamo al defensor William Tesillo, pero luego se prendió todo con la llegada de Matheus Uribe.

El volante le propició un puño por la espalda al portero del Medellín y también se involucró Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo. Aguerre tomó por el cuello a Uribe y este no respondió, pero luego llegó, camino a los vestuarios, las expulsiones por parte de Wilmar Roldán, que les mostró las cartulinas rojas a cada uno.

Sanciones a los tres jugadores por parte de Dimayor

El Comité Disciplinario de la Dimayor emitió este viernes 5 de diciembre la resolución 126 en la que determinó las sanciones a los tres jugadores (Wahington Aguerre, Matheus Uribe y Harlen Castillo).

Los futbolistas recibieron dos fechas de suspensión por motivo de conducta violenta contra adversario. Así las cosas, no podrán estar en el último partido de cuadrangulares y, en el caso de Matheus y Harlen, si Nacional clasifica a la final, no podrán estar en el partido de ida.

Vale la pena mencionar que esta sanción no afecta a la Copa Colombia. Nacional y Medellín disputarán este título y El Poderoso está fuera de contienda de la Liga.