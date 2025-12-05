Nuevo ecocardiógrafo permitirá duplicar tamizajes cardíacos infantiles en Medellín

Medellín, Antioquia

El Hospital General de Medellín recibió este viernes un ecocardiógrafo pediátrico completamente nuevo, una donación de la Fundación Infantil Santiago Corazón que marca un hito en la detección temprana de cardiopatías congénitas en recién nacidos. Con este equipo, el centro asistencial podrá aumentar de manera significativa su capacidad diagnóstica.

Durante la entrega, la directora ejecutiva de la Fundación Santiago Corazón recordó que en Colombia nacen más de 5.000 niños con cardiopatías congénitas cada año, pero solo la mitad logra ser diagnosticada a tiempo. “Hoy no entregamos únicamente tecnología. Estamos entregando esperanza para cientos de familias. Una atención oportuna puede cambiar la vida de un niño y de todo su entorno”, señaló, destacando la importancia de fortalecer los servicios que atienden a poblaciones vulnerables de Antioquia, Chocó y Urabá.

El Hospital General, donde nacen más de 4.000 bebés al año, celebró la llegada del equipo, que además permitirá disminuir los costos operativos: anteriormente el centro debía alquilar un ecocardiógrafo a un costo anual de 120 millones de pesos, sin disponibilidad completa. Con el nuevo equipo propio, los exámenes podrán realizarse sin restricciones de tiempo ni trámites adicionales.

La gerente del hospital explicó que el incremento en la demanda de servicios materno-perinatales, sumado al cierre de ginecoobstetricia en otras instituciones, ha llevado al General a asumir la mayor parte de los nacimientos en Medellín. Por ello, este refuerzo tecnológico se convierte en un paso clave para mejorar la oportunidad, calidad y continuidad de la atención. “Ya no tendremos que remitir a los bebés a otros centros. Podemos completar la ruta de atención dentro del hospital y avanzar hacia programas especializados en cardiopatía congénita infantil”, afirmó.

Con esta donación, tanto la Fundación Santiago Corazón como el Hospital General de Medellín esperan dar un impulso decisivo al diagnóstico temprano de cardiopatías en la primera infancia, abriendo mayores oportunidades de vida para miles de niños en el país.