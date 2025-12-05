Comienzan obras del proyecto de vivienda Brezze: 320 familias en Medellín podrán tener casa propia

Iniciaron las obras del proyecto de vivienda de interés social Brezze, una iniciativa ubicada en el corregimiento de San Cristóbal.

El Distrito destinó $24.400 millones, recursos que serán utilizados para el desarrollo del proyecto y para la entrega de subsidios a la cuota inicial, mecanismo que busca reducir las barreras económicas para adquirir vivienda.

La primera parte del proyecto ya está en ejecución. El conjunto contará con dos torres de 20 pisos, cada una con 160 apartamentos, dando un total de 3220 unidades de 49,7 metros cuadrados, valoradas en 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“Queremos extender una invitación a las familias que están buscando cumplir su sueño de tener una vivienda propia, una vivienda nueva, para que accedan a la información y sobre todo porque este proyecto lleva un subsidio a la cuota inicial”, reiteró Valentina Aguilar Ramírez, directora del Isvimed.

¿Cómo puede postularse?

Las familias interesadas podrán postularse al Subsidio Distrital de Vivienda, equivalente a 30 salarios mínimos, y podrán complementar su cierre financiero con apoyos como los subsidios de La Empresa de Vivienda de Antioquia y las cajas de compensación.

La Administración Distrital habilitó las inscripciones para el proyecto en el sitio web https://isvimed.gov.co/.