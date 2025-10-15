Top 10 mejores películas de Netflix, según la IA: ¿está su favorita en la lista?

La plataforma de streaming, Netflix, es una de las más populares en el mundo junto a otras grandes marcas como HBO, Amazon Prime y más. Si bien cada una tiene sus propios formatos y films que se han realizado bajo la firma de la franquicia, existen otras películas que son de otras casas productoras.

Las plataformas que se dedican a estos saben que el público siempre buscara primero dentro de sus servicios aquellas películas que no hayan colaborado con ellas. Varias de las series y films que se muestran en el catálogo de estos servidores, por lo general, son viejas o que ya han sido estrenadas.

Asimismo, para las productoras es mucho más rentable producir una película que una serie por el impacto que esta puede llegar a tener en los consumidores, además, tiene a ser más atrayente cuando de una saga se trata. Pese a esto, según varias plataformas web, es mucho más probable que una película sea recordada, que una serie. Sin embargo, el desarrollo de estas últimas, tiende a ser más profunda y existencial.

Por otro lado, la inteligencia artificial a desarrollado nuevas tecnologías que le permiten tener una “opinión” o “creencia” frente a múltiples preguntas, en este caso se planteó y se les preguntó sobre las mejores 10 películas de Netflix, esto señalaron:

Top 10 de las mejores películas en Netflix, según ChatGPT

Para ChatGPT, este es el top 10 de las mejores películas para ver en Netflix:

Pinocho de Guillermo del Toro (Guillermo del Toro’s Pinocchio) (2022)

El irlandés (The Irishman) (2019)

Roma (2018)

Bestias sin patria

El monstruo marino (2022)

El hoyo (2019)

A ciegas

Misión de rescate

Misterio a bordo

Triple frontera

Top 10 de las mejores películas en Netflix, según Gemini

Para Gemini, este es el top 10 de las mejores películas para ver en Netflix:

Roma (2018)

Historia de un Matrimonio (Marriage Story) (2019)

El Irlandés (The Irishman) (2019)

El Poder del Perro (The Power of the Dog) (2021)

Sin Novedad en el Frente (All Quiet on the Western Front) (2022)

Pinocho de Guillermo del Toro (Guillermo del Toro’s Pinocchio) (2022)

No Mires Arriba (Don’t Look Up) (2021)

La Sociedad de la Nieve (2023)

Garra (Hustle) (2022)

Puñales por la Espalda (Knives Out) (2019)

Si bien amabas IA coinciden en varias de las películas que salen en la lista, la organización que cada una tiene es distinta, ya que para ChatGPT, la número uno es Pinocho de Guillermo del Toro, mientras que para Gemini, es Roma, del 2018, esto muestra que es relativo tener un top de lo que se considera bueno. Un dato a tener en cuenta que esto fue medido a nivel internacional, no centrado en Colombia.

