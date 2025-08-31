La industria del entretenimiento estaría en alerta roja por la nueva reforma laboral

La industria del entretenimiento en Colombia, ha crecido ampliamente en los últimos años, siendo uno de los sectores que más ha aportado al crecimiento de la economía, además de ser un motor clave de empleo joven, turismo y cultura.

Según cifras reveladas por el DANE en el primer semestre del 2025, las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crecieron 11,4% con respecto al mismo periodo en 2024.

Sin embargo, empresarios del sector aseguran que el entretenimiento y la cultura se podrían enfrentar a un escenario crítico al implementarse la nueva reforma laboral aprobada en el Congreso de la República, comprometiendo su viabilidad económica y social, lo que afectaría considerablemente a un sector que viene en plena expansión desde el año 2022.

Tan solo ese mismo año, el sector de eventos, actividades artísticas, entretenimiento, recreación y similares generó más empleo que la industria manufacturera y el comercio, aportando 1,3 puntos porcentuales al total de empleo nacional, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Así mismo después de la pandemia, la reactivación de eventos masivos como conciertos y festivales potenció aún más al sector: entre 2021 y 2022, el empleo creció en 272.000 personas, alcanzando 1,85 millones de ocupados.

Bajo esta premisa Walter Bohórquez, fundador del Grupo Empresarial WL, que cuenta con más de 10 años en el mercado del entretenimiento, está liderando un llamando a los demás actores de la industria a impulsar y crear la Asociación Colombiana de Empresarios de Eventos y Entretenimiento (ACE), que los una con el objetivo de fortalecer el sector, pero a su vez defender los intereses de miles de trabajadores que dependen de él.

“Estamos creando esta asociación con todos los actores de la industria del entretenimiento: Sonidistas, gente que trabaja de noche, quienes tienen bares y restaurantes. Debemos tener propuestas y proyectos que hagan que el empleado no se vea afectado, pero que tampoco pasen a la informalidad de la noche a la mañana”: indicó Walter Bohórquez Nieto, empresario y fundador de WL.

El empresario indicó que con la informalidad que generaría la nueva reforma laboral: “muchos jóvenes se verían afectados al momento de pedir créditos (bien sea de vivienda u otro tipo), porque no tendrían cómo mostrar lo que se están ganando”

¿Por qué el entretenimiento estaría en jaque?

Los empresarios hacen un llamado a tener en cuenta 5 puntos importantes de la nueva reforma laboral que afectarían directamente a la industria del entretenimiento:

1. Costos laborales: Con recargos dominicales y nocturnos elevados y mayores cargas formales, la operación se vuelve menos viable para negocios que viven de jornadas extendidas.

2. Informalidad: Cuando la formalidad se vuelve costosa, el sector podría migrar a la informalidad, lo que iría en contravía de las metas de formalización impulsadas por el Estado.

3. Juventud perjudicada: El entretenimiento es uno de los sectores que más emplea a jóvenes y su retroceso desplazaría oportunidades de formación y generación de ingresos.

4. Menos cultura, menos turismo: Con recortes en empleo y oferta cultural, se reduce el flujo turístico y la visibilidad internacional de Colombia como destino de eventos y entretenimiento.

5. La reforma también podría disparar los costos administrativos y encarecer la desvinculación laboral, dificultando la adaptación de las empresas.

Un claro ejemplo de la importancia de este sector para la economía del país se evidenció este año en dos eventos de relevancia para Colombia; el Festival Estéreo Picnic en Bogotá que atrajo 170 mil asistentes y generó un impacto económico superior a $150.000 millones y el Carnaval de Barranquilla 2025 rompió récords: 6,7 millones de asistentes, $880.000 millones en movimiento económico y 53.000 empleos directos generados.

¿Cuál es el objetivo de la Asociación?

El empresario aseguró que algunas de las propuestas que haría la asociación con respecto a la nueva reforma laboral serían: “No estamos juzgando a toda la reforma, solo algunos puntos. Nosotros queremos llegar a un diálogo en el que se revise nuestra industria, que se tenga en cuenta cuánto estamos representando.

Cada vez que un empresario hace grandes inversiones, se la está jugando toda para generar empleo, crecimiento social, económico y cultural. Pedimos un espacio para demostrar que sí estamos aportando al crecimiento de la ciudad y el país”