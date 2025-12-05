Exmilitares señalan ante la JEP al general Juan Miguel Huertas de incentivar falsos positivos

Medellín, Antioquia

Dos exmilitares, comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aseguraron durante una audiencia pública en Granada, Antioquia, señalaron al entonces capitán, hoy general de la República, Juan Miguel Huertas, como una persona que incentivo los falsos positivos en el oriente de Antioquia.

Hurtas es el jefe del Comando de Personal (Coper) del Ejército y está vinculado al presunto entramado de nexos entre el líder de las disidencias de las Farc, alias Calarcá, con el alto gobierno nacional.

Los comparecientes Edwin Londoño Toro Ramírez y Emerson Castañeda Morales aseguraron que el entonces capitán ordenaba que los miembros de las IV Brigada, con operaciones en la zona, tenían que cometer asesinatos para presentarlos como bajas en combate y que él tenía la capacidad de poner armas para ponerlas en los cuerpos de las personas víctimas de falsos positivos.

"Cuando alguien que era el tres de ese batallón BAJES, el capitán Huertas, me insinuó que tenía que asesinar a alguien y yo le dije que no, no lo hacía, no lo hacía. Por más que los soldados me dijeran mi teniente hagámoslo, no señor“, señaló Castañeda.

Estas declaraciones se dan en medio de las audiencias programadas para este 4, 5 y 6 de diciembre en Granada, Antioquia y la próxima semana en Medellín.