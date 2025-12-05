JEP acredita a los Montes de María como víctima del conflicto

Caracol Radio conoció en exclusiva que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para La Paz, acreditó como víctima del conflicto armado al territorio de los Montes de María.

Ahora este territorio y sus organizaciones tendrán una intervención especial ante la JEP dentro del caso caso 08 que investiga crímenes cometidos por la Fuerza Pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado.

Para sustentar la acreditación, se exponen algunos de los hechos, daños y afectaciones sufridos por el territorio de Montes de María por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, derivados, entre otros factores, de su ubicación geoestratégica para el desarrollo de actividades económicas lícitas e ilícitas, de su alta biodiversidad y de la riqueza de sus recursos naturales.

La magnitud de la victimización se evidencia, entre otros aspectos, en las más de 16 mil hectáreas objeto de abandono y despojo que han sido restituidas por la Unidad de Restitución de Tierras en la región; las 230.565 víctimas del conflicto armado y los 85 sujetos de reparación colectiva inscritos en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas; así como en las delimitaciones territoriales de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) derivados del Acuerdo de Paz.

Los informes de víctimas dan cuenta de cómo, entre otras, las masacres y otras conductas ocasionaron desplazamientos forzados y silenciamiento comunitario; las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas profundizaron el miedo y la estigmatización; la violencia sexual buscó humillar y someter a mujeres y niñas; y el despojo y abandono de tierras transformaron la composición social, y económica de la región, dando lugar a la destrucción de ecosistemas, así como también el debilitamiento de las redes de significación, prácticas agrícolas, medicinales y espirituales que sostienen la vida montemariana.

Dentro de la decisión la JEP también reconoce como víctimas a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que reúne a 25 comunidades, de este territorio de los Montes de María, ubicada en el Caribe colombiano, como agentes de conservación y protección del territorio y la naturaleza.

Los Montes de María ha estado históricamente habitado por comunidades campesinas, indígenas, negras, palenqueras y afrodescendientes que han desarrollado diversas formas de resistencia y defensa del territorio, y que reconocen una identidad sustentada en la historia de su poblamiento, en sus prácticas culturales y en su vida colectiva.

Ahora el territorio de los Montes de María al ser reconocido como víctima del conflicto armado en Colombia podrá presentar observaciones ante las versiones entregadas dentro del caso 08 que investiga la JEP y conocer todos los detalles del proceso.