Ya hay fecha para el inicio del juicio contra el coronel (r) Juan Carlos Figueroa por falsos positivos

Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó oficialmente la audiencia preparatoria dentro del proceso que se adelanta contra el teniente coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, investigado por su presunta participación en casos de ‘falsos positivos’ en el Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”.

La JEP fijó para el 27 de enero de 2026, a las 10:00 a.m., la audiencia preparatoria pública y presencial en las instalaciones de la entidad en Bogotá.

Acusación por hechos del 2002 al 2005

Los antecedentes consignados en el documento donde se fija la fecha, señalan que el 23 de noviembre de 2023, el Fiscal 5 de la Unidad de Investigación y Acusación presentó ante la JEP el escrito de acusación contra Figueroa Suárez por homicidios y desapariciones forzadas que habrían sido reportados como muertes en combate durante su ejercicio en “La Popa”, una de las unidades militares con mayor registro de ejecuciones extrajudiciales en el país.

Reunión previa y llamados a todas las partes

Además de la audiencia principal, la JEP convocó una reunión previa (moción) para el 17 de diciembre de 2025, a las 10:00 a.m., en Bogotá. A esta deberán asistir los apoderados de las víctimas, los representantes de los sujetos procesales, los intervinientes especiales y la Procuraduría Delegada.

El despacho también ordenó a la Secretaría Ejecutiva y a varias dependencias de la JEP, como el Departamento de Atención a Víctimas (DAV), el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de las Víctimas (SAAD) y las subdirecciones de Seguridad, Comunicaciones y Finanzas, iniciar las gestiones necesarias para garantizar la participación efectiva de todas las partes.

Plazos procesales

El auto fija como fecha límite el 8 de enero de 2026 para que los sujetos procesales y los intervinientes especiales comuniquen la realización de estipulaciones de pruebas, una fase clave antes del inicio formal del juicio.