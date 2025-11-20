Dos personas judicializadas por presunto tráfico de drogas en los Montes de María

La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer y a un hombre que estarían involucrados en el tráfico local de estupefacientes en San Juan de Nepomuceno y en El Carmen de Bolívar (Bolívar).

Se trata de Rosiris Astrid Torres Cuesta, alias La Chiry, quien, al parecer, desde su vivienda ubicada en el barrio La Floresta de El Carmen de Bolívar estaría expendiendo sustancias estupefacientes a consumidores y menores de edad del sector.

La mujer de 59 años fue capturada en una diligencia de allanamiento y registro adelantada por la Policía Nacional en el lugar, donde fueron incautadas varias dosis de cocaína lista para distribuir.

En otro hecho, fue capturado Arnol Isac Gamarra Fuentes, de 39 años, en un allanamiento realizado en el barrio Costa de Oro de San Juan de Nepomuceno, donde fueron encontradas dosis de marihuana y cocaína.

Fiscales de la Seccional Bolívar les imputaron el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Los procesados no aceptaron el cargo y deberán cumplir medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios.