El “Órale Wey: Fest Mexa” presenta en Bogotá al Grupo Firme

La capital colombiana se prepara para vivir una gran experiencia musical con la llegada del “Órale Wey: Fest Mexa”, un festival dedicado a la música regional mexicana que se presentará el próximo 6 de diciembre de 2025 en el Estadio El Campín. Este evento llevará la fiesta mexicana a otro nivel, combinando el sabor tradicional con el entretenimiento moderno en un espectáculo de clase mundial. En esta primera edición, el público disfrutará por primera vez en vivo con un show de más de 3 horas al Grupo Firme, banda sensación que ha conquistado millones de corazones en Latinoamérica.

Cortesía: “Órale Wey: Fest Mexa” Ampliar

Ganadores del Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Banda en el 2021, los integrantes de Grupo Firme se han consolidado como un fenómeno del género regional. Batiendo récords de asistencia en conciertos y sumando éxitos virales que suenan por todo el continente. Su llegada a Colombia genera expectativa, especialmente tras su recordada presentación en Medellín en 2023. Ahora, Bogotá podrá vivir la energía y carisma de Grupo Firme, que traerá todo su repertorio de éxitos como “Ya supérame”, “En tu perra vida”, “Cada quien”, “El amor no fue pa’ mí”, “El tóxico”, entre otros. Además, presentarán canciones de “Evolución”, su más reciente álbum lanzado en mayo.

El festival celebrará la riqueza de la música regional mexicana en pleno auge global, desde los sonidos de mariachi y banda hasta los corridos modernos que están dominando las listas internacionales. El show sigue, con: El Mimoso Luis Antonio López, Gabito Ballesteros, Los HH, Los del Roble, Clave Especial, Calle 24, Víctor Mendivil, Majo Aguilar, Edgardo Núñez, 3Ballmty, Patria Chica, Hernán Sepúlveda, Moy Bobadilla y Arath Arceo.

Bajo la producción de Ame Concerts, productora liderada por Marco Barranco, y Music VIP Entertainment, encabezada por Isael Gutiérrez, creadores y responsables del concepto original del festival, este evento no solo marcará un hito en la escena musical del país, sino que también abrirá la puerta a un intercambio cultural vibrante entre Colombia y México. Ambas productoras unen fuerzas para ofrecer un espectáculo de primer nivel, demostrando su compromiso por crear experiencias únicas.

“Órale Wey: Fest Mexa” nace como una expresión auténtica, fresca y poderosa del espíritu mexicano contemporáneo, reuniendo tradición, modernidad y pasión en un solo escenario. Será una cita imperdible para quienes aman la música, la cultura y la fiesta al mejor estilo de México y se realizará el próximo 6 de diciembre de 2025 en el Estadio El Campín. Entradas disponibles en Tuboleta.com.