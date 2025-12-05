Gobierno nacional autorizó más de $74 mil millones para recuperación del Canal del Dique

Con la firma del Decreto 1300 del 2 de diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público viabilizó los recursos que le permitirán a la Agencia Nacional de Infraestructura cumplir con las obligaciones contractuales.

El acto administrativo autorizó el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2025 y autorizó recursos por valor de $74.120.132.848 para el proyecto de ‘Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique’, que se desembolsarán como parte de pago de la ejecución contractual de la Unidad Funcional 0 (UF0).

“Desde la ANI hemos sido garantes en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y, así mismo, hicimos las gestiones correspondientes con la dirección del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda para asegurar los recursos en este 2025 para el proyecto del Canal del Dique”, indicó Óscar Torres, presidente de la ANI.

La ANI siempre ha mostrado su apoyo y compromiso en la ejecución de este importante proyecto para el país que busca generar desarrollo y ‘transitabilidad’ de embarcaciones y sobre todo la restauración ecosistémica, social y económica de los territorios aledaños al Canal del Dique.

Actualmente el proyecto de Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique viene adelantando actividades para avanzar hacia su fase constructiva en el Estudio de Impacto Ambiental que solicitó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el cual se presentará en el primer semestre de 2026.