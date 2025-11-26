Fiscal Camargo cuestionó que la Dijín de la Policía no alertara sobre grave información en archivos de Calarcá

Sigue el revuelo en el país luego de conocerse la existencia de presuntos vínculos entre las disidencias al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, el general del Ejército, Juan Manuel Huertas y el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía.

En declaraciones entregadas a medios de comunicación, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, lanzó fuertes cuestionamientos a la Dijín de la Policía Nacional por no haber alertado de la gravedad de los hallazgos del presunto entramado encontrados en los dispositivos tecnológicos incautado el 23 de julio de 2024 a miembros de las disidencias de las FARC.

“Lo que yo lamento profundamente en realidad con todo este tema es que la policía judicial de la Policía Nacional que hizo la extracción de los celulares no hubiese advertido de que esa información estaba ahí para brindar apoyo, para que nosotros hiciéramos lo que hicimos ayer, designar un equipo especial para que pueda investigar esas líneas de investigación, esos temas que preocupan y que tienen que ver con temas muy gruesos, con temas de cooptación del Estado, de posibles relaciones entre el Ejército Nacional y la disidencia, en fin, temas que no podemos pasar por alto y que van a ser objeto de las pesquisas” advirtió la fiscal general.

Agregó la fiscal que “quien tenía esta información era la fiscal de Medellín a cargo del caso, en unos informes de extracción que no son pequeños, que no son breves. Ella no tenía solo esa información. Lo que yo lamento es que la Policía Judicial, que en este caso es la Dijín, que probablemente sí advirtió la existencia de esa información, no haya alertado, no haya dicho, para que pudiéramos actuar más brevemente y no por conducto de la filtración de la información, como efectivamente ha sucedido”.

No obstante, la jefa del ente acusador señaló que no se descartar compulsar copias para que se investigue ala fiscal especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, Gladys Gaviria Giraldo que durante 16 meses, no avanzo en las pesquisas contra los implicados.

“Por haber omitido este tema de haber enviado esta información a las instancias competentes para su adelantamiento”, dijo.

Las cinco líneas de investigación por los presuntos nexos disidencias - Gobierno - Ejército

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó abrir cinco líneas de investigación para establecer los presuntos nexos de las disidencias FARC con el Gobierno y el Ejército: