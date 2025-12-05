“Era una adquisición que debía hacerse: Contraloria frente a la compra de aviones Gripen

Luego de la reunión entre el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez y el Ministro de Defensa Pedro Sánchez, el Contralor aseguró que el Ministerio de Defensa entregará toda la información sobre el contrato para la adquisición de 17 aviones Gripen, incluso la que es de reservada. Entre estos documentos están incluidos documentos técnicos, comparativos y los estudios que sustentaron la decisión del Gobierno.

Asimismo, el Contralor señaló que parte de la información será compartida con la Procuraduría, que también abrió indagación sobre el proceso. Además, advirtió que, si se cumplen las condiciones, la Contraloría podría aplicar la función de advertencia, una herramienta de control preventivo que permite alertar al Gobierno ante posibles riesgos de detrimento patrimonial.

“De igual manera la copia de los diferentes ítems discriminados el valor total del contrato de la siguiente forma: estudios previos, avión, armamento, simuladores soporte logístico, repuestos, formación, infraestructura, entre otros, como también los estudios previos que conllevaron a tomar la decisión”, manifestó el Contralor General.

Desde la contraloría finalizaron explicando que debido al carácter técnico del contrato no pueden emitir conclusiones inmediatas y que requiere evaluar con detenimiento cada soporte. Por eso solicitó que todas las respuestas entregadas en la mesa técnica sean enviadas formalmente por escrito.

#ECONOMIA Luego de la reunión que realizó entre el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, (@CGR_Colombia) y el Ministro de Defensa (@mindefensa) Pedro Sánchez, sobre la compra de 17 aviones Gripen. El contralor confirmó que tendrá acceso a toda la información de este… pic.twitter.com/pxTn7oaodJ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 4, 2025

Contraloría investiga compra de 17 aviones Gripen

La Contraloría inició un proceso de vigilancia y control fiscal en relación con la adquisición de una flota de diecisiete aeronaves Gripen E y Gripen F. Estas aeronaves, de monoplaza y biplaza respectivamente, forman parte de un proyecto que ha generado interés y atención en diferentes sectores.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez solicitó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que adjunte copia del contrato firmado con la empresa que asesoró al Ministerio en este proceso de contratación. Además, pidió que se anexen los soportes de las diferentes opciones consideradas para la compra de los aviones, incluyendo propuestas provenientes de fabricantes franceses, F16 y otras alternativas.

El objetivo es aclarar las razones técnicas, legales y económicas que sustentaron la decisión final de seleccionar los aviones Gripen, asegurando transparencia y fundamentación en el proceso de adquisición.

Este proceso responde a la preocupación generada por el costo y las condiciones del contrato, valorado en 16,5 billones de pesos (aproximadamente 3.652 millones de dólares), firmado recientemente por el Gobierno para la modernización de la Fuerza Aérea Colombiana.

Lea también: Contraloría lanza advertencia por contrato de helicópteros Mi17 del Ejército

Saab defiende transparencia y alcance del contrato para la compra de aviones Gripen en Colombia

La empresa Saab emitió este 1 de diciembre de 2025 un comunicado en respuesta a cuestionamientos surgidos sobre el contrato firmado recientemente entre la compañía y el Gobierno de Colombia para la adquisición de una nueva capacidad de superioridad aérea.

Según la firma, el proceso cumple con los más altos estándares de transparencia, ética y supervisión internacional.

Saab señaló que el acuerdo contempla la entrega de 17 aeronaves de última generación, entre ellas 15 Gripen E monoplaza y 2 Gripen F biplaza, además de sensores avanzados, radares de alta precisión, simuladores, armamento y un paquete completo de soporte logístico y entrenamiento.

La empresa recalcó que Colombia no deberá pagar de inmediato, pues el esquema financiero distribuye el costo en los siete años de ejecución del programa y protege al país frente a variaciones de precios e inflación.

La compañía enfatizó que el proceso se desarrolló bajo estrictas normas anticorrupción y lineamientos de la OCDE. “La negociación y adquisición se llevó a cabo exclusivamente con representantes oficiales del Gobierno de Colombia y con la contraparte designada por el Estado, acompañados por el Gobierno de Suecia”, afirmó Saab, desmintiendo cualquier participación de intermediarios o terceros externos.

El fabricante también respondió a comparaciones con ofertas hechas a otros países, afirmando que cada propuesta responde a necesidades operativas y exigencias técnicas distintas.

En el caso colombiano, Saab asegura que la nación adquiere “una solución completa e integral de vanguardia”, que incluye entrenamiento, repuestos, simuladores, garantías y requisitos operativos específicos.