En marcha la campaña Nariño 360

El Ejército Nacional y la Policía activaron el Plan Navidad y la estrategia Nariño 360, un despliegue interinstitucional con el que se refuerza la presencia y la capacidad operativa en todo el departamento.

El lanzamiento se realizó en la plaza de Nariño con presencia de las distintas autoridades.

Entre las medidas que se adoptan con esta estrategia está el aumento del personal disponible para reforzar zonas rurales y vías principales.

El Comandante encargado de la Brigada 23, Coronel Carlos Gutiérrez, indicó que más de 5.000 uniformados custodiarán los corredores viales entre Pasto y El Remolino, así como la vía hacia Ipiales, con el fin de asegurar desplazamientos tranquilos.

La Policía Metropolitana de Pasto por su parte anunció la ampliación de sus capacidades mediante herramientas tecnológicas y mayor presencia en la ciudad. El comandante de la institución, coronel Hernando Calderón, aseguró que el uso de drones, inteligencia fortalecida y patrullaje constante permitirá que habitantes y visitantes disfruten las festividades con confianza.

“El Plan 360 garantiza presencia institucional en todas las vías de la jurisdicción”: agregó el oficial.

La estrategia que está respaldada por la Gobernación de Nariño articula capacidades del Ejército, la Policía, la Fiscalía, Migración Colombia y los organismos de seguridad vial explicó el Subsecretario de Seguridad y Convivencia, Andrés Peñaranda.

“Habrá un despliegue la Panamericana, presencia en Pasto y acompañamiento en municipios turísticos como Ipiales, La Unión, Tumaco y El Tambo”: precisó.