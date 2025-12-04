Una vivienda en Pasto servía como bodega para almacenar estupefacientes

Pasto - Nariño

Un allanamiento realizado en el barrio Las Brisas permitió la incautación de 322 kilogramos de marihuana y la captura en flagrancia de dos personas, en una operación adelantada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial en Pasto.

De acuerdo con la información, se trataría de un inmueble que había sido acondicionado como centro de acopio, al que presuntamente llegaban cargamentos desde el departamento del Cauca para su distribución en la ciudad, en otros municipios de la región y para su envío hacia Ecuador.

“En una vivienda en el barrio Las Brisas que había sido acondicionado como bodega de almacenamiento se hallaron cerca de 322 kilos de marihuana, los cuales habrían llegado del departamento del Cauca para ser comercializada en la ciudad y en diferentes municipios de nuestra región, así mismo para su comercialización hacia el vecino país del Ecuador.” Señaló el coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto.

El procedimiento dejó como resultado el cierre de la vivienda, la captura de dos personas que al parecer estarían involucradas con una red de tráfico de estupefacientes y la incautación de los estupefacientes.

“En este procedimiento se capturan dos personas y se incautan 322 kilos de marihuana que son dejados a disposición de autoridad competente” Indicó el comandante.

Las dos personas capturadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras que se continúa con las investigaciones para determinar el paradero de otros posibles integrantes.