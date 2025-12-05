El abogado Perches Giraldo Campuzano es el nuevo contralor del Quindío

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Con 8 votos a favor en el recinto de la asamblea departamental, fue elegido el abogado y exprocurador regional como nuevo contralor del Quindío para el período 2026-2029.

El designado Perches Giraldo Campuzano es abogado con maestría y especialización en derecho administrativo y gestión ambiental.

Tiene una experiencia superior a los 30 años y ha ejercido cargos como procurador regional de Risaralda, Nariño y Quindío, subgerente regional del banco agrario de Colombia y actualmente es contralor municipal de Pereira.

Ha sido docente universitario del área andina y de la universidad Cooperativa de Colombia en el área de posgrados.

En diálogo con Caracol Radio agradeció el apoyo de la mayoría de los diputados y dijo que dentro de las expectativas es continuar haciendo control fiscal.

“Las expectativas del cargo es continuar haciendo el control fiscal, vigilancia fiscal también y además hacer un proceso que nos permite el artículo 77 del decreto 403 que es hacer esas mesas de concertación que en muchas ocasiones uno observa en estas mesas que es falta de diálogo, falta de comunicación y se desentraban muchas actuaciones administrativas", manifestó.

Fue enfático que será riguroso en la revisión de los procesos auditores para evaluar el manejo de lo público, las auditorías financieras y de gestión.

Agregó: “Vamos a ser rigurosos en en en la revisión en los procesos auditores para revisar el manejo de lo público, las auditorías financieras y de gestión, las auditorías abreviadas, vamos a darle trámite y celeridad a las denuncias fiscales. Como actualmente soy contador de Pereira ya logramos reducir de 15 días a 5 días el máximo la respuesta a la ciudadanía y a través de las actuaciones especiales de fiscalización darles los resultados".

“Dentro de la ciudadanía lo más importante es darle una respuesta pero también con contundencia y con toda la objetividad que se requiera para que la ciudadanía quede tranquila", puntualizó.

Pablo Hernán Cardona Castro y Rodrigo Vallejo Sánchez eran las otras dos personas que conformaban la terna.