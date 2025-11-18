22 mil morosos citados por DIAN y Fiscalía para cerrar procesos penales ¿Cómo saber si está en mora?

La DIAN y la Fiscalía citaron a más de 22 mil contribuyentes morosos para normalizar su situación fiscal y cerrar procesos penales relacionados con la evasión de impuestos como el IVA y la Retención en la Fuente. Esta citación representa la última oportunidad para que paguen lo adeudado o lleguen a acuerdos de pago antes de que se apliquen sanciones más drásticas, como el embargo de bienes y la continuación de las acciones penales.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Fiscalía General de la Nación anunciaran una nueva jornada de citaciones para este 18 y 19 de noviembre, dirigida a quienes retuvieron tributos como el IVA, la Retención en la Fuente y el Impuesto al Consumo, pero no los transfirieron a la autoridad fiscal.

Cerca de seis mil contribuyentes serán convocados en las sedes de la Fiscalía General de la Nación en todo el país, mientras que 16.375 personas deberán presentarse en las oficinas de la Dian.

¿Cómo saber si está en mora?

Para poder saber si está en mora o fue citado por la DIAN y la Fiscalía para aclarar esta deuda, puede hacerlo de diferentes maneras:

Portal de la DIAN: Ingresar al portal oficial de la entidad e iniciar sesión con el número de cédula o NIT.

Ingresar al portal oficial de la entidad e iniciar sesión con el número de cédula o NIT. Líneas telefónicas: Llamar a las líneas oficiales de la DIAN (601) 489 9000.

Llamar a las líneas oficiales de la DIAN (601) 489 9000. Oficinas seccionales: Acercarse a las oficinas de la DIAN

¿Qué pasa si no se atiende la citación?

Embargos : Se procederá al embargo de bienes del deudor.

: Se procederá al embargo de bienes del deudor. Inclusión en boletín de deudores: Serán incluidos en el boletín de deudores morosos del Estado.

Serán incluidos en el boletín de deudores morosos del Estado. Continuación de procesos penales: Los procesos penales seguirán su curso normal.

Sanciones penales: Se les podrán imponer penas de entre 49 y 108 meses de cárcel, según lo mencionado en el caso de la evasión de impuestos.

Opciones para llegar a acuerdos financieros:

Estas citaciones que se están realizando también son con el fin de poder llegar a acuerdos de pago que permitan ponerse al día con las deudas mediante un acuerdo directamente en la jornada.

Aplicar retenciones y embargos: Utilizar los recursos que han sido retenidos o embargados para abonarlos a la deuda.

Utilizar los recursos que han sido retenidos o embargados para abonarlos a la deuda. Recibir orientación: Ser asistidos por funcionarios de la DIAN y la Fiscalía para normalizar su situación tributaria.

Ser asistidos por funcionarios de la DIAN y la Fiscalía para normalizar su situación tributaria. Suspender procesos penales: Acceder a la suspensión de procesos penales si se regulariza la situación.

De no llegar a estos acuerdos, sus casos podrían avanzar a la etapa contemplada en el artículo 402 del Código Penal, que prevé penas de prisión de 48 a 108 meses y una multa equivalente al doble de los valores no consignados.

El monto total de la cartera en mora asciende a $1,2 billones, correspondiente a impuestos que fueron recaudados a los ciudadanos y no entregados al Estado.