Con escuadrón femenino se reforzará la seguridad en la temporada decembrina en el Quindío

Armenia

Todo se prepara para generar las medidas de seguridad ante la alta afluencia de turistas en las celebraciones de fin e inicio de año.

Precisamente el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento informó que ya llegó el primer apoyo para la temporada de vacaciones como es el escuadrón femenino de carabineras que está conformada por 50 mujeres.

Señaló que el escuadrón está realizando unas actividades muy puntuales en la zona rural del departamento para fortalecer la seguridad y el trabajo comunitario.

Mencionó que estas mujeres recorrerán el departamento realizando actividades de prevención, acompañamiento y acercamiento con la comunidad y pondrán en práctica la Ruta Carabineros, enfocada en proteger las zonas rurales.

“Ya llegó el primer apoyo para esta temporada de vacaciones y es nuestro escuadrón femenino de carabineros, 50 mujeres que están realizando unas actividades muy especiales, especialmente en la zona rural del departamento", manifestó.

También dijo que tendrán planes específicos en la terminal de transportes de Armenia, en el aeropuerto internacional el Edén y en los puntos turísticos del departamento.

En cuanto a movilidad en general aseguró que contarán con áreas de prevención para fortalecer el acompañamiento y reducir la siniestralidad vial en esta época de alta afluencia de vehículos.

“También vamos a tener un apoyo de nuestros estudiantes, desde la regional, vamos a tener planes específicos, no solamente en laterminal de transporte de Armenia, sino en el aeropuerto, en los sitios turísticos, en los parques, generando presencia pero también prevención e información a los turistas que vienen a visitar el Quindío", señaló.

Añadió: “Nuestra seccional de tránsito y transporte juega un papel fundamental, cuatro ejes viales o cuatro controles que van a estar en el departamento precisamente brindando información y verificando que las personas no solamente cumplan con los requisitos legales en temas de prevención de temas de conducción, sino que generar ese tema de conciencia para evitar la accidentalidad, que también ha sido un tema muy frecuente en vías nacionales e incluso en los mismos zonas urbanas de Armenia y de diferentes municipios, así que estamos listos para recibir a nuestros turistas", destacó.

Destacó que todo el trabajo se realiza de la mano con las administraciones municipales del departamento.