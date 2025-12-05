DATT convoca a conductores de coches turísticos a jornada de caracterización

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT, convoca a todos los conductores de coches turísticos a participar en el proceso de caracterización, el cual se llevará a cabo en la sede del Espinal los días:

- Viernes, 05 de diciembre, de 2025 De 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm

- Sábado, 06 de diciembre, de 2025

De 8:00 a.m. a 12:00 m

- Martes, 09 de diciembre, de 2025 De 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm

Esta jornada tiene como objetivo actualizar la información de los conductores, fortalecer la organización del sector y prepararlos para el proceso de transición a coches eléctricos.

Desde el DATT, se hace un llamado a los conductores de coches turísticos para que se acerquen a las instalaciones del DATT sede Espinal, portando su documento de identificación, con el fin de facilitar el desarrollo del proceso.

Los conductores de coches con fines turísticos también pueden dejar la información ingresando al enlace: https://n9.cl/nm6fv diligenciando el formulario.

La entidad reitera la importancia de la participación activa de los conductores convocados, ya que este proceso es fundamental para el fortalecimiento del servicio de transporte turístico y la mejora continua de la movilidad en Cartagena.