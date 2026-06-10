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10 jun 2026 Actualizado 12:14

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Cartagena

Más de 23 mil cartageneros fueron capacitados en cultura ambiental con Veolia

Esta transformación optimiza la gestión integral de los recursos naturales

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Veolia gestiona en Cartagena soluciones concretas ambientales, que permiten acelerar la transformación ecológica para impulsar el desarrollo sostenible de Cartagena y la región, esta transformación optimiza la gestión integral de los recursos naturales y disminuye el impacto ambiental.

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Dentro de las acciones se encuentra la educación ambiental, herramienta importante para avanzar más, hacia una cultura ambiental en la ciudad.

Es importante resaltar, que Veolia como parte de su propósito de conciliar el progreso humano y la protección del medio ambiente, le apuesta con su estrategia de responsabilidad social corporativa a construir territorios sostenibles.

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Por lo anterior, se llevan a cabo actividades donde se abordan los siguientes temas:

- Clasificación en la fuente y correcta separación de residuos sólidos.

- Uso eficiente de los recursos naturales (agua y energía)

- Economía circular y aprovechamiento de residuos.

- Ecotiendas sostenibles.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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