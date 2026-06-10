Cartagena fortalece su capacidad de formación bomberil con certificación nacional
Ahora son una entidad instructora, facultada para desarrollar procesos de formación y expedir certificaciones oficiales en programas de capacitación bomberil
El Cuerpo de Bomberos de Cartagena alcanzó la certificación de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, como entidad instructora, facultada para desarrollar procesos de formación y expedir certificaciones oficiales en programas de capacitación bomberil.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Como resultado de esta certificación, se desarrollaron importantes procesos formativos avalados a nivel nacional, destacándose el Curso de Formación para Bomberos, realizado entre el 3 de junio y el 16 de octubre de 2025, con una intensidad de 345 horas teórico-prácticas y autorizado mediante registro No. 171-2025. Este programa fue coordinado por el bombero Pedro Andrés González Naranjo, garantizando una formación integral bajo los más altos estándares técnicos, operativos y académicos establecidos para el servicio bomberil en Colombia.
De igual manera, se llevó a cabo el Curso Inspector de Seguridad Nivel Básico, desarrollado del 21 al 24 de julio de 2025, con una intensidad de 40 horas teórico-prácticas y autorizado mediante registro No. 226-2025. Este proceso fue coordinado por el Teniente Marco Antonio Castañeda Agudelo, fortaleciendo las competencias de las unidades participantes en materia de inspección y seguridad.
La ceremonia de graduación se realizó en el hotel Hilton de Cartagena, donde se entregaron las certificaciones a los participantes que culminaron satisfactoriamente estos procesos de formación. Gracias a estos programas, los bomberos fortalecieron sus conocimientos y capacidades para la atención de emergencias, la prevención, la gestión del riesgo y la protección de la comunidad.
Este logro representa un avance significativo para el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena y consolida a la institución como una de las mejores sedes de formación bomberil de Colombia, reafirmando el compromiso institucional con la excelencia, la profesionalización del servicio y la seguridad de los ciudadanos, bajo las directrices del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, en articulación con el director del organismo bomberil de la ciudad, Jhony Pérez.