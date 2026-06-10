La Guardia Ambiental Colombiana celebra 40 años de compromiso con los ecosistemas de Cartagena

La Guardia Ambiental Colombiana conmemora 40 años de su fundación, consolidándose como una de las primeras unidades ambientales especializadas del país y referente en la protección del patrimonio natural de Cartagena y de otros municipios de Bolívar.

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Creada el 10 de junio de 1986, la Guardia Ambiental Colombiana nació con la misión de vigilar, controlar y educar en torno al cuidado de los ecosistemas urbanos.

Cuatro décadas después, sus hombres y mujeres continúan en las calles, caños y zonas de reserva, atendiendo denuncias ciudadanas, realizando operativos contra la disposición ilegal de escombros, por la preservación de nuestra fauna y flora y liderando campañas de educación ambiental.

“40 años después seguimos firmes con la misma misión: defender nuestra fauna y flora. Cada operativo, cada jornada de educación es por la ciudad y país que queremos dejarles a las próximas generaciones”, señaló Roberto Ruiz, director de la Guardia Ambiental Colombiana.

Durante 2026, la Guardia Ambiental ha intensificado sus operativos en zonas críticas como la Ciénaga de la Virgen, donde en lo corrido del año ha sorprendido en flagrancia a múltiples vehículos arrojando escombros de manera ilegal, dejando a disposición de las autoridades a conductores y vehículos infractores.

Hoy la ciudadanía de Cartagena reconoce la labor de todos los guardias ambientales que, desde 1986, han dedicado su servicio a proteger la casa común.

La invitación es a que la ciudadanía se una a esta celebración denunciando cualquier afectación ambiental y coadyuvando en el mantenimiento de nuestra flora y fauna.