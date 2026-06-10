Inició mantenimiento anual a Reloj Público de Cartagena

Desde este miércoles, 10 de junio, se iniciaron los trabajos de mantenimiento mecánico, preventivo y correctivo del Reloj Público ubicado en la Torre del Reloj, esto con el propósito de garantizar la conservación y el correcto funcionamiento de uno de los principales íconos de la ciudad.

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Esta intervención comprende labores de inspección técnica, limpieza, lubricación, calibración y ajuste de los componentes mecánicos, orientadas a preservar tanto su funcionamiento como sus características originales, contribuyendo a prolongar su vida útil y preservar su valor histórico.

De acuerdo con las recomendaciones técnicas para este tipo de mecanismos patrimoniales, el mantenimiento debe realizarse de manera anual para garantizar su óptimo desempeño y prevenir el desgaste de sus piezas, razón por la cual se programó esta nueva intervención como parte de las acciones periódicas de conservación.

El contrato para la ejecución de este mantenimiento tiene una inversión superior a los $79 millones y estará a cargo de Grupo Conservar S.A.S., empresa que cuenta con un equipo de profesionales especializados en conservación y restauración del patrimonio, y con una amplia experiencia en el área.

Los trabajos se realizarán bajo criterios de conservación patrimonial, que garantizan la protección integral de la maquinaria y la preservación de las características originales de este importante símbolo de la ciudad.

El reloj, instalado en la Torre hace más de ocho décadas, continúa siendo uno de los símbolos más reconocidos del Centro Histórico y un punto de referencia para quienes transitan diariamente por este sector. Su presencia ha acompañado el desarrollo de la ciudad y forma parte de la memoria colectiva de propios y visitantes.

Por ello, la administración del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, reafirma su compromiso con la preservación de los bienes históricos y culturales que hacen parte de la ciudad, garantizando que, símbolos tan representativos como el reloj de la Torre del Reloj, continúen marcando el tiempo y la historia de la ciudad para las futuras generaciones.