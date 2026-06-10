Detenido presunto expendedor de drogas en el centro histórico de Cartagena

En una ofensiva contra el tráfico de estupefacientes, uniformados de la Policía Nacional propinan un importante golpe contra la delincuencia en zonas turísticas de la ciudad, capturando en flagrancia a un hombre de 44 años y natural del departamento de Córdoba.

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La oportuna reacción de las patrullas del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional permitió sorprender a un sujeto conocido como ‘Tuchín’, quien presuntamente expendía sustancias alucinógenas en el sector de la Plaza de los Coches, en el Centro Histórico.

Al capturado, de 44 años de edad y natural del departamento de Córdoba, presuntamente, se le incautaron 20 bolsas herméticas de marihuana, listas para su comercialización.

Cabe anotar que el capturado tenía un puesto móvil de venta informal, el cual utilizaba, al parecer, para camuflar su actividad ilícita. Además, presenta 2 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio y tráfico de estupefacientes.

Este sujeto y los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de tráfico de estupefacientes, a espera de las audiencias de control de garantías que definan su situación judicial.

“Seguimos trabajando de la mano de las comunidades para fortalecer la seguridad y la convivencia en el área metropolitana, con un servicio de Policía más cercano”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.