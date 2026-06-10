Dumek Turbay acepta la renuncia de tres altos funcionarios de su gabinete en Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, aceptó las renuncias de los secretarios de Interior, Bruno Hernández, y Privado, Dayro Bustillo, así como la del director del Instituto de Deporte y Recreación (Ider), Campo Elías Terán. Los cambios en el equipo de gobierno se confirmaron luego de que los ahora exfuncionarios pusieran sus cargos a disposición del mandatario distrital.

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A través de sus redes sociales, el jefe del gobierno cartagenero se pronunció sobre estas salidas y les agradeció públicamente por sus servicios a la ciudad durante el tiempo en que lideraron sus respectivas carteras. Turbay Paz elogió las calidades humanas y profesionales de los tres integrantes de su gabinete saliente, señalando que cumplieron sus tareas con un alto nivel de entrega.

Al evaluar el paso de los exfuncionarios por la administración, el alcalde aseguró que “salen del gobierno tres extraordinarios colaboradores, dedicados, trabajadores y comprometidos”. Asimismo, el mandatario de los cartageneros resaltó que “se trata de seres humanos excepcionales con un rasgo coincidente, su alto grado de sensibilidad social”, una característica que calificó como fundamental en el desarrollo de sus funciones y en el relacionamiento permanente que mantuvieron con las comunidades.